Anul economic 2017 a fost sub asteptari. Ce ne asteapta in 2018 - Mold-street.com

Anul economic 2017 a fost sub asteptari, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova situandu-se in scenariul pesimist al prognozei de la inceputul anului (3,5-4,0%), constata Centrul Expert-Grup in studiul "Cncluziile anului economic 2017 si prognoze pentru 2018", scrie mold-street.com.