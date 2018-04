Anul trecut seful adjunct al IGP a ridicat un salariu lunar mai mare chiar si decat al sefului sau. Declaratiile de avere ale principalilor politisti din tara. Cate masini si apartamente au acestia - VIDEO

Potrivit declaratiei de avere, seful Inspectoratului General de Politie a avut anul trecut un salariu lunar de 13 mii de lei si o pensie, pe tot anul 2017, de 79 de mii de lei de la Casa Nationala de Asigurari Sociale, scrie Ziarul de Garda. Asta in timp ce adjunctul sau, Gheorghe Cavcaliuc indica un salariu mai mare – aproape 20 de mii de lei pe luna, adica cu 7 mii de lei mai mult.

Gheorghe CAVCALIUC, SEFUL-ADJUNCT AL IGP: "Eu am publicat informatiile pe care le-am luat din contabilitate. Am adaus la salariu pentru ca sunt membru al Comisiei unificate de Control. Probabil am beneficiat de niste premii pentru activitate. Nu m-am uitat in salariu domnului sef, nici in salariu meu ca sa fac o contrapunere."

Reporterii Ziarului de Garda au rasfoit si declaratia de avere a seful Inspectoratului National de Investigatii al IGP, Ion Iachimov. In 2017, acesta a avut un salariu de aproape 182 de mii de lei, adica 15 mii de lei pe luna.

Tot el a primit si indemnizatii de aproape 44 de mii de lei de la IGP. Potrivit declaratiei de avere, salariul si indemnizatia lui Iachimov sunt unicele venituri ale familiei sale in 2017.

In timp ce, seful Inspectoratului National de Patrulare, Livii Baziuc, a fost remunerat de stat cu peste 150 de mii de lei, adica peste 12.500 de lei pe luna. Potrivit declaratiei de avere, familia Baziuc conduce din 2018 un Mercedes ML fabricat in 2012.