Apa unui lac din sectorul Rascani s-a colorat in verde. Trecatorii au ramas surprinsi sa vada asta si s-au intrebat ce se intampla. Iata ce spun autoritatile - VIDEO

Cei care s-au plimbat aseara prin parcurul din sectorul Rascani au ramas uimiti sa vada cum apa lacului de acolo s-a colorat in verde.Unii spun ca au observat chiar si peste mort.

“Era de culoare verde. Acolo se ridicau aburi si m-am gandit ca e un incediu sau ceva."

“Numai aburi, am vazut, un fel de fum, iesia de dedesubt si se duce in lac. Mi-au spus ca se curata tevele.”

“Pestele este viu? - Cum puteti vedea, eu am pescuit ceva azi.”

Chiar si asa, unii s-au scaldat si astazi in lac.

“Mereu e murdar. - Dar azi ceva mai deosibit ati observat? - Da, un miros neplacut este."

“E cald e bine de scaldat, in alte parti unde sa te scalzi in Chisinau asta”

Contactat de PRO TV, reprezentantul Agentiei Ecologice spune ca nuanta de verde s-a creat din cauza unei substante folosite de Termoelectrica pentru a verifica daca exista scurgeri de apa in retea.

Ion BULMAGA, INSPECTOR SUPERIOR AGENȚIA ECOLOGICĂ CHIŞINĂU: “Aceste devarsari au loc in urma scurgerii a apei din conducta retelei in colectorul canalizari fluviale cu devarsarea ulterior a corporilor de apa, este inofesinva atat pentru componentele de mediu cat si pentru sanatate care se utilizeaza in scopul depisatarii scurgerilor, ea este folosita in scopul colorarii ape din bazin.”

Cat despre pestii morti din apa lacului, Ion Bulmaga spune ca e un fenomen obisnuit pentru acesta perioada a anului, cand temperaturile cresc.

Ion BULMAGA, INSPECTOR SUPERIOR AGENȚIA ECOLOGICĂ CHIŞINĂU: “Algele verzi consuma o parte de oxigen din apa ducand la scaderea acestuia, provoaca moasrtea pestelor.”

Inspectorul sustine ca au fost prelevate probe petru a verifica care este calitatea apei, iar ulterior vor fi prezentate rezultatele.