Aparatorul familiei traditionale, presedintele Igor Dodon va aduce congresul Mondial al familiei la noi in tara. Ce reprezinta aceasta - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: “Eu consider ca fara pastrarea familiei traditionale nu putem crea un stat puternic.”

Brian BROWN, PRESEDINTELE ORGANIZATIEI INETERNATIONALE PENTRU FAMILIE: “Aducem impreuna oameni din intreaga lume ca sa discute despre frumusetea familiei.”

Congresul va avea loc la inceputul lunii septembrie la Palatul National. Sunt asteptate 2000 de persoane din 50 de tari care vor veni la noi sa vorbeasca despre problemele cu care se confrunta familia contemporana.

Brian BROWN, PRESEDINTELE ORGANIZATIEI INETERNATIONALE PENTRU FAMILIE: ”Cred ca, de asemenea, aceasta este o oportunitate pentru oamenii din lume sa viziteze si sa cunoasca oamenii si cultura din Moldova.”

La eveniment este asteptat Patriarhul Chiril, dar si un reprezentat de la Vatican. Seful statului spune ca toate cheltuielile pentru organizare vor fi acoperite atat de parteneri externi, cat si de fundatia Pentru Suflet a Primei Doamne, fara a preciza de unde vin banii.

Igor DODON, PRESEDINTE: "-Este acest Congres o reactie a presedintelui la emaniciparea comunitatii LGBT din RM? - Ce are una cu alta, noi in fiecare an de luna mai de ziua mondiala a familiei noi organizam actiuni pentru pastrarea si intarirea familiei noastre traditionale."

Prima editie a acestui congres a avut loc in 1997, iar de atunci, anual, se organizeaza in diferite tari. Anul trecut evenimentul a avut loc la Budapesta. Congresul Mondial al familiilor este o reuniune internationala a aparatorilor familiei traditionale. In ultimii 2 ani, in capitala, tot la initiativa lui Dodon, a fost organizat Festivalul Familiei in luna mai. De fiecare data, actiunea a avut loc, ca o reactie de protest, in aceeasi zi cu marsul comunitatii LGBT din Moldova.