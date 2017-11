Halatul prezidential, petrecerea de la Condrita, aparatul foto de 162 de mii de lei, poza in pantaloni albi pe muntele Athos si vacante peste vacante. Fazele oferite de Dodon intr-un an: "Nu va jucati cu focul" - FOTO

Prima replica a lui Dodon, intens mediatizata, a fost facuta de acesta inainte de prezidentiale, in timpul dezbaterilor:

Jurnalist: "Raspundeti la intrebare."

Igor DODON: "Ati facut comentarii care m-au lezat pe mine si eu trebuie sa raspund la acestea."Jurnalist: "Nu pentru dvs, pentru telespectatori".

Igor DODON: "Nu conteaza, eu tot pentru telespectatori, nu pentru dvs. Dumneavoastra serviti ceai linistit si ne diorgaitesi."

Jurnalist: "Lasati loc de buna ziua si dupa alegeri. Cuvintele acestea nu o sa aduca beneficii economice tarii."

Dupa aceasta replica, a venit alta pe care presedintele a tot repetat-o la mai multe conferinte de presa si care la fel a atras atentia: "Nu va jucati cu focul."

La o luna de la investirea in functia de presedinte, de Boboteaza, Igor Dodon s-a scaldat printre sloiurile de gheata, dupa care a imbracat un halat alb "prezidential" cu stema Republicii Moldova. Prima Doamna a aparut atunci in costum de baie. Dupa postarea sa pe facebook, internautii au facut diverse glume despre halatul prezindential.

Un alt subiect intens discutat, a fost petrecerea privata pe care Dodon a dat-o la Contrita: "Da, confirm... unul dintre feciori a implinit o varsta frumoasa. Resedinta este o casa de serviciu, este locul de trai al presedintelui."

Si vacantele presedintelui Dodon au fost indelung discutate: Epopeea vacantei lui Dodon. Dupa ce a declarat ca oferta de vacanta a primit-o de la consulul nostru onorific in Antalya, iar acesta ar fi negat acest lucru, Dodon a postat poze si un comentariu in care ii multumeste oficialului pentru ospitalitate - FOTO

Invitat la emisiunea InPROfunzime, atunci, Dodon a refuzat sa zica de unde a luat bani pentru ultimele vacante. A mentionat insa ca sunt surse legale, iar parintii nu-l mai ajuta ca odinioara.

In timpul vizitei pe muntele Athos, presedintele a publicat poze in care apare in pantaloni albi, lucru pentru care a fost tinta glumelor pe internet.

Imaginea zilei. Dodon si pantalonii albi. Momentul in care presedintele se inchina intr-o manastire de pe muntele Athos. Internautii s-au grabit sa-i lase comentarii: "Plahotniuc e dupa altar?" - FOTO

In timpul aceleiasi vizite, pe pagina de facebook a presedintelui au inceput sa apara mesaje ciudate, iar atunci Dodon a explicat imediat care este motivul: "... ceva cand urcam si coboram muntii...".

Iar recent, pentru a aparea intr-o lumina mai buna, la propriu, Presedintia a cumparat un aparat de fotografiat de 162 000 de lei.