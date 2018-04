Apartamente de lux cu terase spatioase ori vile de cateva etaje cu bazin in curte. Iata ce poti vedea la Moldexpo, la un targ de imobile - VIDEO

„Avem complexe rezidentiale de clasa premium. O casa de caramida rosie, termoizolata cu vata minerala, geamuri rezistente. „

Pentru un apartament intr-un asemenea bloc trebuie sa scoateti din buzunar cate 690 de euro per metru patrat. Si pentru ca sunt preturi deloc de neglijat, agentia imobiliara incearca sa atraga clientii cu reduceri de 50 de euro pentru fiecare metru patrat, iar primii trei cumparaturi pot beneficia de preturi si mai mici.

„600 de euro pentru metru patrat. „

Iar daca va doriti o planificare individuala a apartamentului, agentii spun ca puteti sa faceti modificari in blocurile deja construite.

„Modificam peretii...”

Ofertele sunt bune, insa preturile-piparate, recunosc vizitatorii. Sotii Gore care au un copil si locuiesc impreuna cu parintii spun ca viseaza la propria casa.

„Salariile sunt mici, preturile sunt mari. Cauta ceva mic, chiar si cu o odaie.„

Asa ca, agentiile imobiliare propun procurarea apartamentelor in credit, doar ca proprietarii se vor putea muta in casa noua doar dupa finalizarea lucrarilor, blocurile fiind in constructie. Cei mai multi dintre cumparatori au cautat apartamente in blocuri de locuit.

„Putem sa va aratam un apartament cu doua odai de 57 de metri. „

Agentii imobiliari spun ca cererea pentru case pe pamant ori vile a scazut mult in ultima perioada, intrucat acestea necesita mai multi bani pentru intretinere. Asa ca oferte au fost cam putine.

„Un complex de case, cu bazin. „

Cumparatorii care isi vor procura o casa de cel putin 470 de mii de euro se aleg si cu o masina. Automobilul a fost adus chiar la targ.

„Hyundai Tucson.„

Totusi, cei care nu dispun de atatia bani, dar isi doresc o locuinta mai departe de strazile aglomerate ale capitalei, pot opta pentru apartamente cu terase spatioase, la Durlesti. Iar daca vreti sa mai economisiti, puteti sa va alegeti o locuinta intr-un bloc cu panouri solare.

„Platiti mai putin pentru facturi.„

Expozitia va dura 4 zile si se va incheia duminica.