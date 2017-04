Apartamente tot mai ieftine. In unele sectoare ale capitalei pretul a scazut chiar si cu 10 procente - VIDEO

Speranta STATE, REPORTER PRO TV: ”Potrivit datelor BNS, anul trecut au fost date in exploatare 5402 apartamente, ceea ce inseamna cu 20% mai putin decat in 2015. Din numarul total 80% se afla in Chisinau.”

Radu SITOV, EXPERT IMOBILIAR: ”Prima cauza e ca dezvoltatorii nu la timp dau obiectele date, au probleme financiare, a doua cauza ca complexele sunt mari si termenul de rotatie nu e un an, ci mai mult.”

Valentin GOLUBCIUC, EXPERT IMOBILIAR: ”Se datoreaza in special procesului tehnologic, un complex dureaza pana cand se edifica, undeva 2-3 ani ar fi un termen rezonabil in care compania de constructii duce la bun sfarsit un complex de apartamente.”

Intre timp, apartamentele in blocurile nou construite s-au ieftinit anul trecut.

IEFTINIRE APARTAMENTE NOI

Ciocana -8,96%

Centru -3,16%

Botanica –5,67%

Rascani –3,40%

Buiucani -6,30%

Poşta Veche -7,95%

Telecentru -6,31%

Cea mai mare scadere de pret este pentru blocurile de la Ciocana si Posta Veche. Cel mai putin s-au ieftinit locuintele in Centru si in sectorul Rascani. Expertii spun insa ca cererea pentru apartamentele in blocurile vechi este si mai mica.

IEFTINIRE APARTAMENTE VECHI

Ciocana -7,41%

Centru -0,54%

Botanica –4,66%

Rascani –3,64%

Buiucani -5,94%

Poşta Veche -6,70%

Telecentru -6,07%

Asa ca cele de la Ciocana, Posta Veche si Telecentru s-au ieftinit anul trecut in medie cu 7 la suta. Cel mai putin se cumpara apartamentele cu 3 camere din blocurile vechi. Astfel, un apartament care costa 41 de mii la inceputul anului trecut ajunge acum si la 37 de mii.

Radu SITOV, EXPERT IMOBILIAR: ”Lumea asteapta ca preturile o sa mai cada.”

Un apartament cu 2 camere care costa acum 30 de mii de euro putea fi cumparat anul trecut cu 32-33 de mii, afirma experti.

Valentin GOLUBCIUC, EXPERT IMOBILIAR: ”3 odai usor am lua cu 35 sau 37.”

La acelasi pret am putea gasi un apartament intr-un bloc nou, insa cu doar 2 camere. Explicatia e simpla.

Valentin GOLUBCIUC, EXPERT IMOBILIAR: ”Blocurile vechi la noi in capitala au deja peste 50 ani, beneficiaza de electricitate invechita, retele de canalizare, apeduct, nu au incalzire autonoma. Si deja oamenii decat sa faca reparatie in bloc vechi, mai bine iau bloc nou unde ai electricitate, incalzire autonoma, peretii mai drepti, termoizolati.”

Cu toate acestea, apartamentele scumpe si luxoase au cumparatori, spun expertii.

Radu SITOV, EXPERT IMOBILIAR: ”In trend sunt obiectele care se afla in zona cu infrastructura dezvoltata, aceasta este sectorul centru si rascani, botanica sa fie parcare subterna, loc pentru joaca, bazin, fitness, sunt foarte putine obiecteApartamentele care se afla in zone cu infrastructura bine creata sunt in permanenta cautare."

La Ciocana 1 metru patrat in apartamentele in blocuri noi, ajunge la 460 de euro, in timp ce in Centru pretul e de doua ori mai mare.