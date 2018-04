Apicultorii moldoveni au asistat la o lectie, tinuta de americani, despre cum sa-si ingrijeasca albinele, asa incat sa obtina mai multa miere si mai de calitate - VIDEO

Video in curand.

Seminarul a aratat ca o lectie la care profesori erau americanii, doar ca s-a tinut in aer liber, iar in loc de banci erau stupii. O prisaca de la Bardar le-a fost sala de clasa participantilor.

Apicultorii veniti din diferite raioane spun ca acum este tocmai timpul in care au foarte mult de lucru si ar trebui sa stea intre stupii lor, dar au venit aici curiosi sa invete lucruri noi.

"Sunt persoane care vin cu idei noi, idei din afara tarii, modelul dat este american este foarte practic, sper sa fie si la noi avantajul."

Valeriu Cencasciug a venit tocmai de la Criva si a strabatut 300 de kilometri ca sa ajunga la intalnirea cu apicultorii americani. Ne-a povestit ca a indragit albinaritul inca acum 10 ani. La inceput avea in gradina trei sutpoi, iar azi are 150. Ii ingrijeste impreuna cu sotia. Acum in gradina sa vor mai ajunge 80 de stupi pe care I-a primit de la colegii din SUA. Acestia sunt, insa, diferiti.

"Noi avem planificat ca pe viitor sa trecem la o alta sistema, lucram cu stupii orizontali , care sunt foarte greu de manevrat, acum daca a aparut aceasta oportunitate suntem foarte bucurosi."

Andrei Bivol a fost cel care a gazduit seminarul in prisaca sa. Barbatul spune ca sunt mai bine de 15 ani de cand se ocupa cu apicultura. A invatat meseria de la altii si din carti. El spune ca stupii verticali sunt mai usor de manevrat.

Oaspetii veniti din Statele Unite spun ca mierea produsa in Republica Moldova este foarte apreciata peste hotare si ca ei sunt gata sa sustina apicultorii moldoveni, mai ales in ceea ce tine de inovatii. Proiectul este

Karen HILLIARD, DIRECTORUL MISIUNII USAID MOLDOVA: "Poporul american va continua sa fie alaturi de dumnevoastra sa sustina acest sector important, pentru agricultura in Moldova."

Ion MAXIM, PRESEDINTELE ASOCIATIEI NATIONALE A APICULTORILOR: "Stupii in cauza au o prioritate mai mare decat stupii orizontali, aduc o cantitate de miere mai mare si mai calitativa, cand se fac tratamentele in stupii multietajati, nivelele de sus lipsesc, aplicam etajele superioare numai in momentul cand culegem marfa si capatam o miere de calitate."

Proiectul Agricultura Performanta in Moldova este implementat de USAID, institutie sponsorizata de poporul american. In cadrul acestuia 400 de apicultori moldoveni vor fi instruiti sa utilizeze tehnologii de ultima generatie.

Potrivit ANSA in tara noastra sunt inregistrati peste 6 mii de crescatori de albine care anul trecut au produs 5 mii de tone de miere. 85 la suta din acest volum a fost exportat in statele europene.