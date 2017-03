Aplicatia romaneasca gratuita care te invata cum sa vorbesti clar si corect

Aplicatia dictie.ro te ajuta sa faci exercitii de dictie fara profesor testandu-ti, in acelasi timp, cunostintele de gramatica si fonetica, scrie playtech.ro

Programul are mai multe sectiuni. in sectiunea ”Quiz” se gasesc peste 7.00 de intrebari cu greseli frecvente facute de romani, cuvinte greu de pronuntat si constructii complicate. Sectiunea ”Exerseaza” cuprinde o multime de exercitii de dictie scrise de echipa dictie.ro, exercitii care au rolul de a ”dezlega” limbile utilizatorilor. Totodata, exercitiile sunt disponibile si in format audio, pentru ca utilizatorii sa aiba un model de urmat.

O POTI DESCARCA AICI SAU AICI, IN VERSIUNEA IPHONE