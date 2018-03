Aplicatie pentru telefonul mobil care iti permite sa aprinzi lumina, sa dai muzica tare sau roboti care pot face ordine in casa. Inovatiile prezentate la UTM - VIDEO

Acest robot poate fi un ajutor bun pentru gospodine, intrucat indeplineste numeroase comenzi. De exemplu, ar putea sa aranjeze lucrurile prin casa.

Cristian ANDRUSENCO, STUDENT: „ Poate face curatenie. Pate misca lucrurile. „

Iar acesta ar putea servi pe post de aspirator, spun studentii. Alexandru, care invata in anul II, a creat un prototip de locuinta inteligenta. Detine numerosi senzori, care le-ar putea face locatarilor viata mai usoara.

Alexandru MARGINA, STUDENT: „Senzori de lumina, pentru eficienta energetica. De exemplu, luminile se sting cand nimeni nu este in casa. Senzori de umiditate, de caldura. „

O asemenea casa ar sti cum sa actioneze si in cazul unei calamitati naturale.

Alexandru MARGINA, STUDENT: „In caz de cutremur, geamurile de inchid. „

Avand la indemana dispozitivele create de acest grup de studenti, a-ti putea sa aprindeti lumina in casa ori sa porniti muzica, doar printr-o comanda. Deocamdata, comenzile pot fi facute doar in engleza. Studentii spun ca, in curand, vor adapta dispozitivul astfel incat sa perceapa cuvinte si in limba romana.

„Trebuie sa-i modificam ditionarul, dar e posibil. „

O aplicatie pentru calculator ori telefonul mobil le-ar prinde bine celor care au sere. De la distanta, a-ti putea sa setati temperatura aerului, sa aprindeti lumina si sa urmariti ce se intampla in interior.

„Apasam si se conecteaza. „

Toate acestea au fost create intr-un laborator nou numit „Internetul lucrurilor.”

„Este un concept nou, ce tine de dirijarea obiectelor la distanta. „

3 spatii de acest fel au aparut la Universitatea Tehnica si au fost inaugurate astazi. Studentii spun ca le vine mai usor sa invete in laboratoare moderne si avand la indemana utilaje performante, astfel incat sa puna in practica tot ce insusesc din manuale.

De exemplu, robotii Adam si Eva, care au devenit celebritati la universitate, au fost programati sa efectueze comenzi noi. Cele trei laboratoare au fost deschise pe banii oferiti de USAID si Guvernul Suediei.

Margot ELLIS, ADMINISTRATORUL ADJUNCT USAID PENTRU EUROPA SI EURASIA: „Scopul investitiilor facute de USAID si Guvernul Suediei este de a sustine viitorul Moldovei si tineretul si de a asigura locuri de munca pentru tinerii din Moldova. „

Proiectul are scopul de a creste nivelul de pregatire pentru viitorii specialisti si, prin urmare, de a spori sansele de angajare pe piata din Republica Moldova.