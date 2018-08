Aproape toate cele 20 de poduri din capitala trebuie reparate. Sunt pline de fisuri, au grinzile si pilonii degradati iar termenul hidroizolarii a expirat inca acum 25 de ani. Codreanu: "Vom incerca sa intervenim" - VIDEO

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: "Podul de pe strada Ismail se afla in stare nesatisfacatoare, atat tehnic si estetic. Sunt vizibile grinzi defecte, piloni degradati, hidroizolare a expirat termenul de exploatare cu 25 de ani in urma. Rosturile de dilatatie tot sunt degradate."

Nu sunt intr-o stare mai buna nici podurile din strada Mihai Viteazul si bulevardul Grigore Vieru, din apropierea Circului. Au fost construite intre anii 1933-1988 si trebuie reparate cat mai curand.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRASNPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Ca termin pentru expertiza imi dau 4-6 luni pentru expertizare in dependenta de ce va stabili expertiza vom avea nevoie de un termen pentru proiectare de reconstructie dupa care propriu zisa licitare.”

Cat tine de viaductul care face legatura intre sectoarele Centru si Botanica, acesta necesita reparatii locale. Si aici hidroizolarea este expirata de 25 de ani. Situatia este mai buna in cazul podului din Sangera, construit in 1978 si reparat in anii 2000.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Practic apa prin fisurile de asfalt patrunde la grinzi si de acolo poate incepe degradare. La toate podurile sunt strict necesare lucrarile.”

Vitalie Butucel ne asigura ca nu ne punem viata un pericol atunci cand traversam podurile din capitala.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Asta nu inseamna ca cand trecem pe pod atunci apasa pe accelerator si trecem. Astept expertiza specialistilor. Vom incerca sa intervenim, sa nu crem panica pana ce ajunge.”

Reparatia podurilor ar putea incepe in 2019. Iar in curand va fi initiata licitatia prin care vor fi selectati expertii care vor evalua stare acestora.