Viorel Mardare poate sa-si inceapa tratamentul. Oamenii s-au mobilizat cu o putere uimitoare si au adunat aproape toata suma necesara. Mardare: "Va multumesc si va iubesc" - VIDEO

Acesta este unul dintre spoturile realizate de regizorul Viorel Mardare. A fost facut pentru promovarea fructelor moldovenesti in conditiile embargoului stabilit de Rusia.

Dupa ce s-a aflat ca Viorel a fost diagnosticat cu cancer, toti cei care il il sustin si-au atasat hashtag-ul #ViorelMustGoOn, la poza de profil de pe facebook, inspirandu-se din spotul, regizat de Viorel. In mai putin de doua zile s-au strans aproape 100 de mii de euro. Aproape 3 mii de oameni au contribuit cu donatii.

Andrei CIBOTARU, PRIETEN: ”Nimeni nu s-a asteptat ca va fi atat de repede si va fi o mobilizare atat de extraordinara a oamenilor. El nu a vrut din start sa se adune bani pentru ca traim intr-o tara saraca si nu toti sunt dispusi sa doneze, dar din pacate aceasta este singura cale la moment.”

Prietenii s-au mobilizat la maxim, iar fiecare si-a asumat cate o sarcina asa incat impreuna sa-l ajute pe Viorel sa invinga boala.

Oxana IUTES, JURNALISTA: ”Cineva are grija de Viorel zilnic, ii face mancare, dieta, cineva sta zilnic langa el. Cineva merge zilnic cu el la medic, deja de foarte mult timp are 40 febra, cineva zilnic raspunde la mesaje de multumire.”

Chiar daca s-a adunat mai bine de 99 la suta din cei 110 mii de euro necesari pentru a incepe tratamentul, suma ar putea fi mult mai mare, in contextul in care doar spitalizarea inr-o clinica din Germania costa in jur de 50 de mii de euro.

Andrei CIBOTARU, JURNALIST: “Este o suma de bani cu care putem opera in acest moment anumite tratamente. Un preparat pentru imunoterapie poate costa de la o mie pana la 15 mii de euro. El va avea nevoie de cel putin patru pe luna.”

Medicii germani fac in continuare investigatii asa incat sa gaseasca formula de tratament potrivita pentru Viorel.

Sergiu PRODAN, REGIZOR: ”Metodele de tratament vor fi in functie de ce fel de celule sunt. Boala este una foarte haina, foarte agresiva. Nu sta pe loc in fiecare zi. Acum asteptam ultimele analize de la laboratorul din Munich.”

Astazi Viorel Mardare le-a multumit pe facebook celor, care ii sunt alaturi.

“Eu nu credeam ca exista atata dragoste in jur. Acum am ramas fara cuvinte. Ma duc sa adun cuvintele. Va multumesc si va iubesc”, a scris tanarul regizor. Prietenii vorbesc si ei despre puterea pe care a primit-o acesta prin intermediul sutelor de mesaje de incurajare.

Sergiu PRODAN, REGIZOR: ”Vorbeam cu Viorel si el spune, uite la varsta la care am ajuns nu am agonisit nimic. Nu am casa, nu am masina, nu am ce vinde. Ii spun, Viorele, tu ai investit in dragoste oamenilor fata de tine si aceasta dragoste s-a manifestat in deplina masura ieri. Promtitudinea, mesajele pe care le-am primit sunt foarte importante.”

Iar caracterul exceptional si starea de spirit al lui Viorel nu si-a luat odihna nici in aceasta perioada de loc usoara.

Oxana IUTES, JURNALISTA: ”Mi-a placut mereu simtul lui al umorului. El si acum glumeste. Ne vedem practic in fiecare seara si el rade, face glume, umor negru dar foarte fin. 01:15-”Il vrem pe Viorel sanatos, acasa, langa noi.”

Viorel Mardare este unul dintre cei mai creativi regizori ai momentului. Acesta a semnat spoturi video care au adunat mii de vizualizari pe internet si a facut Moldova cunoscuta dincolo de hotare.

Puteti dona pentru Viorel Mardare pe platforma Gofundme.

Pentru depuneri bancare sau transferuri în R.Moldova, puteţi utiliza următoarele rechizite:





În MDL:



BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA



COD BANCAR: AGRNMD2X



Cod Fiscal Beneficiar: 0981106021176



Beneficiar: Mardari Viorel



IBAN: MD25AG000000022593453241



Cod Fiscal Bancar: 1002600003778





În EUR:

BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA



BRANCH CODE: AGRNMD2X



SWIFT: AGRNMD2X



Telex: 163263 AGRO MD

BENEFICIARY: Mardari Viorel



IBAN: MD89AG000000022593453253





În USD:



BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SA



BRANCH CODE: AGRNMD2X



SWIFT: AGRNMD2X



Telex: 163263 AGRO MD



BENEFICIARY: Mardari Viorel



IBAN: MD94AG000000022593453260



Donaţiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chişinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informaţii suplimentare privind donaţiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).