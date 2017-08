Aquaparkul de la Sociteni ar fi fost deschis din bani proveniti din trafic de droguri. Suma investita in afacere vine de la un englez prins cu heroina, cocaina si marijuana in Marea Britanie - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV “Toate aceste tobogane, care ar costa aproape 700 de mii de euro au fost aduse din Turcia. Bărbatul, cetatean al Marii Britanii, care a investit si cel mai mult in parcul de distracţii, ar fi pus la punct o întreaga schema pentru ca autorităţile sa piardă urma banilor. Asta pe cand partenerul sau de afaceri, un moldovean, susţine ca el este curat, iar cota lui ar fi provenit din vânzarea mai multor apartamente din capitala, pe care le deţinea.”

Liuba SEVCIUC, REPORTER RISE MOLDOVA "Banii s-au pornit din M.B de la o companie care era fondata de Ali Tahir, personajul vizat in ancheta noastra. De la aceasta companie care presta oficial servicii auto, banii au fost transferati la fel catre o alta companie tot din MB. De la cea de-a doua companie din MB, banii au fost transferati in Moldova, dupa care in Turcia si de acolo a fost prpocurat echipament si s-a intors in R.M sub forma de tobogane.”

Potrivit celor de la Rise, principalul investitor este Ali Tahir. La un moment dat, acesta a facut parte dintr-un grup criminal care producea si vindea droguri. Barbatul a si fost retinut in 2013, in Marea Britanie, impreuna cu 6 complici, avand la ei kg de stupefiante, in valoare de peste 2 milioane de euro. Cel de-al doilea fondator al parcului de la Sociteni este un moldovean, de 36 de ani, originar din Cimislia, care venise cu o investitie de patru ori mai mica – de 2 milioane de lei. Acesta a lucrat timp de mai multi ani in Marea Britanie, unde s-a imprietenit cu fratele celui care urma sa-i devina partener de afaceri.

Bogdan ZUMBREANU, SEF DE DIRECTIE CNA “Noi nu am reusit sa gasim probe care ar confirma ca cetateanul RM ar fi stiut despre provenienta criminala a banilor.”

In urma retinerii cetateanului englez, in 2013, CNA si Procuratura Anticoruptie au deschis in Moldova un dosar penal pentru spalare de bani. Asta dupa ce au fost sesizati de organele de drept din strainatate. Prima instanta, dar si Curtea de Apel au gasit compania vinovata de spalare de bani si I-au aplicat o amenda de 140 de mii de lei. Curtea Suprema de Justitie a casat sentinta si a trimis dosarul la rejudecare la Curtea de Apel, sustin reporterii Rise.

Liuba SEVCIUC, REPORTER RISE MOLDOVA ”Noi am facut o sesizare catre MB cerandu-le info despre dosar,dar nu am primit un raspuns deocamdata.”





In cele din urma, familia moldoveanului Mihail Onu a inregistrat o firma noua – Aqua Magic, al carui fondator figureaza tatal lui, Anton, iar administrator - sora Mihaela Onu. Printr-un contract de vanzare-cumparare, afacerea a fost trecuta pe noua firma. Asta desi anterior procurorii din Marea Britanie au cerut organelor de drept de la noi sa-l impiedice pe Ali Tahir sa-si vanda partea sa din companie.

Liuba SEVCIUC, REPORTER RISE MOLDOVA ”Odata ce dosarul penal a fost trecut pe numele companiei, aceste sechestre au fost ridicate, iar el a putut sa-si instraineze aceste bunuri. Ceea ce inseamna ca aceste bunuri obtinute din trafic de droguri deja nu mai apartin lui, deci au fost instrainate.”

Sergiu BULAT, FOSTUL MANAGER AQUA PARK “Dupa o anumita perioada de timp, englezul, proprietarul majoritar nu a mai vrut sa aiba treaba cu RM, era dezamagit un pic si a vandur partea lui unei intreprinderi din Moldova – Aqua Magic.”

Am incercat si noi sa obtinem o reactie de la acest manager al parcului de distractie, dar ne-a spus astazi ca a demisionat cateva saptamani in urma. Administratorul actual, sora investitorului moldovean, are telefonul deconectat.

Liuba SEVCIUC, REPORTER RISE MOLDOVA “Codul Penal al RM prevede ca atunci cand vine vorba de niste bunuri care au fost obtinute din bani nu tocmai legali,a tunci acestea trebuie confiscate, dar acest lucru se poate intampla in baza unei decizii de judecate.”

Miahil Onu, investitorul moldovean a refuzat sa ne comenteze situatia, pe cand cel strain nu a fost de gasit.