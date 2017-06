Ar fi aruncat banii peste geam cand a vazut CNA-ul. Momentul in care un medic de la Spitalul Republican ar fi luat mita de la o femeie pentru a-i opera mama - VIDEO

Potrivit CNA, cazul a ajuns in vizor dupa ce o tanara a sesizat CNA, precum ca, doctorul ar fi cerut si primit de la fiica unei paciente 5.400 de lei pentru efectuarea calitativa a unei interventii chirurgicale. Asta in pofida faptului ca, in lipsa politei de asigurare, pacienta a achitat toate taxele de stat.

Astfel, a fost documentat faptul extorcarii si primirii de catre suspect a mijloacelor baneste ce nu i se cuvin. In scurt timp, acesta a fost retinut in flagrant delict in momentul primirii banilor transmisi sub controlul organului de urmarire penala al CNA. Barbatul a incercat sa scape de bani, aruncandu-i peste geam de la etajul 11 al cladirii.

Medicul a fost retinut pentru de 72 ore.

Daca va fi gasit vinovat, chirurgul risca o pedeapsa cu inchisoare de la 3 la 7 ani cu amenda in marime de la 4000 la 6000 unitati conventionale si cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii publice sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.