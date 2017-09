Ar fi cerut de la un barbat 2 mii de lei pentru a-l lasa sa-si ia masina de la parcarea cu plata a politiei. Acesta l-a denuntat, iar ofiterul din Cahul a fost retinut de CNA

Potrivit CNA, in dupa-amiaza zilei de ieri, oamenii legii au mers la Inspectoratul de politie Cahul, unde l-au retinut. In urma perchezitiei, in biroul acestuia, oamenii legii au gasit banii transmisi de denuntator.

Politistul se afla la CNA, fiind retinut pentru 72 de ore. Daca va fi gasit vinovat, acesta risca pana la 10 ani de inchisoare cu amenda si privarea de dreptul de a ocupa anumite functii pe o perioada de timp.