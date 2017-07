Ar fi fost lasata singura sa-si nasca pruncul mort intr-un salon. O femeie din satul Calugar, Falesti acuza medicii din Balti ca nu i-au acordat ajutor: “Am inceput a implora, va rog veniti sa ma ajutati ca nasc copilul" - VIDEO

Olga Mulic in varsta de 25 de ani spune ca a decis sa revina in satul natal, Calugar, Falesti in ultimele luni de sarcina, deoarece viata in Chisinau o costa prea scump.

“Sunt la a doua sarcina si sunt mult mai responsabila, am un baiat acasa, iar fetitia am asteptat-o mult cu sotul, a fost foarte dorita.”

Insarcinata in luna a opta, s-a adresat acum trei saptamani la medicul de familie din sat si a cerut sa fie pusa la evidenta acolo. Doctorul nu ar fi facut-o. Femeia mai spune ca s-a adresat la medic cu inflamatii, insa acesta a neglijat-o si nici macar nu i-a masurat tensiunea.

Elena GUTU, MEDIC DE FAMILIE SATUL CALUGAR, FALESTI: “-Stiti ca sunteti obligata sa masurati tensiunea? - Nu m-am gandit sincer la asta.“

Peste 4 zile, femeia se simtea din ce in ce mai rau si a fost transportata de urgenta la Falesti, iar dupa asta la Balti. Acolo femeia ar fi fost lasata sa nasca singura, iar timp de trei ore ar fi chemat medicii insa nimeni nu a venit.

Olga MULIC: “Am inceput a implora, va rog veniti sa ma ajutati ca nasc copilul si nu m-au crezut. Pe pat am nascut, cu toate ca nu se naste pe pat, celelalte doua paciente s-au speriat au inceput a plange, s-au intors cu spatele.”

Am incercat sa vorbim cu medicii care ar fi trebuit sa asiste la nastere, insa unul ar fi plecat peste hotare, iar al doilea nu era la serviciu.

“-Dar a fost asistata la nastere pacienta? - Nu va pot spune nimic. - Dar unde e doamna Galina? - E dupa serivicu are tot dreptul la ora 12 sa mearga acasa. - Dar scrie aici ca pana la trei. - Doamna are tot dreptul sa mearga acasa, asa e la noi serviciu.”

Directorul maternitatii ar fi in concediu, iar un sef de sectie ne-a spus in spatele camerelor ca nimeni din spital nu stie daca femeia a fost asistata la nastere.

Ar fi nascut in salonul sectiei de reanimare si nu in cel de nasteri, pentru ca era prea departe, in alt bloc. Medicul de garda din acea noapte a refuzat sa ne vorbeasca.

Rezultatele expertizei medico legale au aratat ca bebelusul a murit asfixiat din cauza ca mama a avut tensiunea prea mare, ceea ce a impiedicat ca oxigenul sa ajunga la copil. Femeia a depus o plangere la politie, dupa care se va plange la Ministerul Sanatatii.