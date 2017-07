Distractie cu sfarsit neasteptat pe o strada din capitala: un inidivid din regiunea transnistreana, retinut dupa ce si-ar fi injunghiat amicul de pahar. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Incidentul a avut loc acum trei zile pe strada Albisoara din capitala.

Potrivit politiei, cei doi, impreuna cu alti doi barbati ar fi consumat bauturi alcoolice in strada, iar la un moment dat intre victima si suspect s-ar fi iscat o cearta, iar cel din urma ar fi scos un cutit si l-ar fi injunghiat in zona inimii pe barbatul de 53 de ani.

Imediat dupa incident, suspectul in varsta de 60 de ani, din regiunea transnistreana a fugit de la fata locului, iar ulterior a fost retinut in timp ce incerca sa ajunga in partea stanga a Nistrului. Individul risca pana la 15 ani de inchisoare.

Oamenii legii spun ca victima nu ar avea un loc permanent de trai si ca ar fi dormit mai multe nopti intr-o constuctie nefinisata de pe strada Albisoara.