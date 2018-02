Ar fi prejudiciat statul cu 6 milioane de lei. Cinci persoane din capitala, retinute: 70 de agricultori, implicati in schema. Cum actionau - VIDEO

Vitalie BUSUIOC, SEF-ADJUNCT PCCOCS: "Marfa care de fapt exista, dar nu le apartineau persoanelor in baza carora au fost facut acte de achizitie ajungea la uzina de productie agricola. Marfa apartinea agricultorilor si era comercializata de la acesti agricultori spre uzina de prelucrare.”

Potrivit procurorilor, cei cinci moldoveni au creat doua companii, dupa care gaseau proprietari de livezi de mere, care nu vroiau sa achite impozite la stat. Prin intermediul acestor companii, banuitii vandeau fructele la fabrica in baza unor acte de achizitie false.

Dupa ce primeau banii, ii virau pe contul unor persoane social-vulnerabile, iar ulterior mergeau cu ele la bancomate si-i scoteau.

Vitalie BUSUIOC, SEF-ADJUNCT PCCOCS: "De o perioada de aproximativ 4 luni, aceste persoane au extras suma de 65 de milioane de lei pe care imediat dupa extragere le-au transmis faptuitorilor."

In continuare, suspectii remunerau detinatorii cardurilor cu o suma simbolica, o parte din bani ajungea la agricultori, iar alta le ramanea lor. Potrivit procurorilor in schema au fost implicati in jur de 70 de agricultori. Cei 5 barbati risca pana la 10 ani de inchisoare.