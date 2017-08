Ar fi suferit un anevrism cerebral, insa nimeni nu s-ar fi apropiat de el, ore in sir, crezand ca era beat. Familia unui barbat din Straseni acuza medicii de neglijenta dupa ce acesta s-a stins la spital - VIDEO

Rudele unui barbat de 39 de ani din Straseni acuza medicii de la Spitalul Sfanta Treime de neglijenta. Oamenii spun ca acesta suferise un anevrism cerebral, iar ore in sir nimeni nu s-ar fi apropiat de el, crezand ca era beat. Ulterior pacientul ar fi ajuns in coma si desi a fost operat el a intrat in moarte cerebrala, iar parintii au decis sa-i doneze organele. Administratia spitalului se apara si spune ca medicii au facut ce au putut insa nu l-au putut salva.