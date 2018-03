Arcasii din Moldova au ramas fara singurul teren pe care se puteau antrena. Spatiul a fost dat in folosinta unui agent economic, care va construi acolo mai multe terenuri private de fotbal: "Au spus ca este terenul lor" - VIDEO

Cu doua saptamani inainte de inceperea antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice Europene, arcasii nu mai au unde se pregati.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Copaci taiati si crengi imprastiate peste tot, asta s-a ales din singurul teren din Republica Moldova unde se antrenau sportivii care practica tir cu arcul.”

Terenul de un hectar de pe strada Nicolae Dimo apartine primariei Chisinau. De mai multi ani acesta a fost transmis in gestiune Ministerului de Interne, caruia ii apartine Clubul Dinamo. In 2014 clubul a semnat un contract de locatiune cu un agent economic.

Dan OLARU, ARCAS: “In 2014 noi doar am aflat. Tot asa s-a inceput ca au venit, au spus ca este terenul lor. Atunci guvernarea ne-a ajutat si lucrarile s-au stopat.”

La 4 ani de atunci, agentul economic a revenit la proiectul sau. Echipa de arcasi a batut la mai multe usi pentru a gasi o solutie, dar spun ca nu au reusit sa obtina nimic.

Dan OLARU, ARCAS: “Am avut discutii si cu dl Jizdan, a spus ca contractul de arenda nu a fost semnat de el si nu poate sa ne ajute cu nimic.”

Directorul Clubului “Dinamo” le-ar fi propus o solutie care le-a parut mai degraba o gluma.

Dan OLARU, ARCAS: “Alternativa lui a fost Dendrariu, eu am ras si am intrebat cine va asigura acolo securitatea. Acestea sunt niste arme care ar ucide o persoana fara probleme. El a zis ce securitate voua va trebuie.”

Chiar daca au inceput deja sa fie defrisati copacii, Ministerul de Interne sustine ca a pornit o ancheta interna privind legalitatea contractului semnat intre cele doua parti.

Alina ZBANCA, PURTATOR DE CUVANT MAI: “Serviciul Protectie Interna si Anticoruptie a Ministerului o sa raspunda daca contractul este legal semnat, toate actel pe care le are agentul economic, este sau nu legal tot ce se petrece acolo.”

Responsabilii de la primarie sustin ca agentul economic are toate actele in regula.

Vadim BRANZANIUC, PURTATOR DE CUVANT, PRIMARIA CAPITALEI: “Agentul economic a obtinut acte pentru constructia unui complex sportiv. Primaria a transmis in gestiune gratuita Clubului Dinamo.”

Langa teren este o cladire mica in care sportivii se antreneaza iarna. Acolo, insa, e un adevarat dezastru – incalzire nu este, totul este vechi, iar geamurile sunt putrede. Sportivii se tem, insa, ca si aceasta ar putea fi demolata.

Nevoiti sa se antreneze in asemenea conditii, sa-si plateasca singuri echipamentele si turneele, sportivii spun ca ar pleca mai degraba peste hotare.

Alexandra MIRCA, ARCASA: “Aceste ganduri apar, in special in aceste momente. In tara ma tine in primul rand familia.”

Antrenoarea este ingrijorata si spune ca sansele ca tara noastra sa obtina rezultate la Olimpiada din vara sunt foarte mici.

Irin CECAN, ANTRENOR PRINCIPAL AL LOTULUI NATIONAL: ”Care sunt sansele noastre? Sincera sa fiu nici nu stiu. Totul este foarte complicat. In continuare totul va depinde de locul unde ne vom antrena.”

In 2012, Dan Olaru a facut istorie la Olimpiada de la Londra. Atunci, in varsta de 15 ani, el a castigat pentru Moldova doua meciuri la Olimpiada. Iar in 2016 Olaru si Alexandra Marca au devenit campioni europeni la proba mixta la tir cu arcul.