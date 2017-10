Toamna satele moldovenesti se ineaca in fum. In timp ce unii gospodari dau foc la frunze fara sa tina cont de faptul ca acest lucru este interzis prin lege, altii nici macar nu stiu ca exista o asemenea prevedere: "Dar ce sa faca lumea" - VIDEO

Forfota mare prin gospodariile din sate. Oamenii au inceput sa-si faca curat in curti, mai ales ca odata cu venirea toamnei sunt si multe frunze pe jos. Unii sateni au tinut cont de faptul ca obiceiul de a arde frunzele este interzis prin legislatie, altii, insa, spun ca nu au stiut si continua sa le dea foc. In satul Frumusica se simte miros intepator de fum de departe.

“Imi cer scuze, dar eu nu am stiut. Chiar acum il sting.”

Aceasta femeie din satul Frumusica care isi strangea frunzele din orgada si le pune in tomberon, pentru a nu fi amendata.

“Atat de multi bani, usturator, si lumea are asa bani? Au ridicat de la 3000 la 6000. “

Ea spune ca oamenii nu au alta solutie, decat sa arda hlujenii.

“Dar ce sa faca lumea, doar nu o sa le duca in spate. Aici daca sunt ciocleje, inainte erau vite dar acum. Miroase nu e ecologic, dar ce sa facem?”

“Cu cioclejii ce sa faci in ziua de azi? Vaci nu-s, capre nu-s, oi nu-s. Le mai da lumea foc. Miroase, miroase.“

“Foarte frumos, numai spal si cand vad frunze deodata strang. Putem sa punem noi prafuri foarte bune.”

Cateva strazi mai departe, un barbat foloseste frunzele adunate in calitate de ingrasamant.

“Se i-a in consideratie ca ingrasamant pentru pamant, fiindca la televizor s-a transmis de nenumarate ori sa nu dam foc. Dauneaza si mediului ambiant. Chiar le-am strans si le-am pus in remorca.”

“Nu avem bani sa dam in plus. Noi le punem in gradina, iar la anul se face ingrasamant la pamant.”

In satul Sireti, Straseni insa nici zare de fum.

“Toti le duc la salubrizare. Daca nu incap in tomberoane le pun in saci si le duce la gunoi.“

“Le punem in gradina si le ingropam. La anul pamantul e mai fertil mai bun.”

Autoritatile trag un semnal de alarma si spun ca arderea resturilor vegetale este foarte daunatoare pentru mediu, mai ales pentru sanatatea omului. Inspectorii ecologici spun ca fumul emanat ii afecteaza mai ales pe cei cu infectii respiratorii.

Nelian CAPATANA, SEF DE DIRECTIE, INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT: “Sufera nu numai aerul atmosferic, dar si solul. Sufera fertilitatea lui se distruge a cea parte organiza a solului care ne asigura roada, fertilitatea. Din aceasta cauza amenzile sunt mai mari. Pentru persoanele fizica amenda pentru arderea resturile vegetale in camp deschis este de la 3.000 la 4.500 lei.“

Ecologistii le recomanda oamenilor ca frunzele uscate sa fie puse intr-o groapa si acoperite cu pamant. Astfel resturile vegetale vor putrezi, iar mai tarziu pot fi folosite ca ingrasamant.