Are 20 de ani, e pasionat de cinematografie si se viseaza un regizor cu renume. Un tanar din capitala, care a realizat cateva scurt metraje, premiat cu locuri de frunte la festivaluri internationale - VIDEO

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: ”Cand canta o muzica anumita mi se face asocierea cu o scena. Lumea exterioara prezinta foarte multe momente pe care pot sa le captezi si sa le bagi intr-o creatie de a ta.”

Asa absoarbe realitatea de zi cu zi Mihai Nichiforeac, un tanar care la cei 20 de ani a bifat regia catorva filme de scurt metraj.

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: ”Imi place sa stau in spatele platoului de filmari, sa supraveghez ce se intampla pe platou. Imi place lucrul cu actorii, psihologia lucrului cu actorii si sa fac film.”

Anul trecut a semnat regia filmului ”Struguras”, care i-a adus locul I la sectiunea video in cadrul Premiilor Media. Tot cu aceasta pelicula va merge in septembrie la un festival din Croatia. In palmares, Mihai mai are si premiul pentru cea mai buna imagine la festivalul international de scurt metraj Quindici 19, cu filmul Chastity.



Creativitatea nu l-a lasat sa se odihneasca nici vara. Recent a regizat filmul ”Crapa capra”, inspirat dintr-o experienta a tatalui, la care a fost martor.

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: ”E o parabola despre oameni si animale. 04:45-”Sper de saptamana viitoare sa-i adaug subtitrele si sa incep sa aplic pe la festivaluri.”

Spune ca finalul s-a scris in timpul filmarilor, cand echipa a avut parte de un moment neasteptat.

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: ”Ultimile cadre trebuiau filmate pe un deal, capra lasata pe un deal. Capra fugea dupa noi la vale. La un moment cineva spune da sa o lasam sa fuga. Capra se porneste la vale si cadrul a iesit superb...”

Isi aminteste ca pasiunea pentru film a inceput inca de pe bancile scolii. Cand colegii realizau pentru lectii prezentari in power point, Mihai alegea sa faca un filmulet. De un an tanarul isi dezvolta ochiul ager de regizor la Universitatea Metropolitana din Budapesta.

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: ”Avem un studiou unde facem orele practice, stam de dimineata pana seara acolo. Studioul e unul din cele mai mari din Europa, de film. Avem lectii de montaj, de sunet, scenaristica."

Are, insa, si un regret - ca aceste studii nu pot fi facute acasa.

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: "Problema principala e ca avem doar o facultate ce tine de arta cinematografica. Dupa ce termini studiile nu prea ai unde sa te dezvolti.”

Studiile la Universitatea din Budapesta sunt costisitoare. Pentru cei trei ani de invatamant, Mihai este nevoit sa scoata din buzunar 4 mii 500 de euro. Cu toate acestea, se mandreste ca intr-un an si-a gasit si un job.

Mihai NICHIFOREAC, STUDENT: ”Am gasit un job care presupune montarea unor clipuri intr-o companie. E foarte convenabil ca e un job din domeniu.”

Dupa terminarea studiilor de licenta, isi doreste sa aplice la un masterat in Anglia, iar mai apoi sa devina un regizor cu renume.