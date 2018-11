Arena Chisinau. Autoritatile nu au facut publice numele subcontractantilor, pe conturile carora ajung milioane de lei din bugetul de stat - ZdG.md

Vicepreşedintele Parlamentului, deputatul Valeriu Ghileţchi (PPEM), a votat în favoarea proiectului „Arena Chişinău”. Ulterior, la 14 octombrie 2018, acesta a fost prezent, alături de majoritatea colegilor din coaliţia de guvernare, la inaugurarea oficială a lucrărilor de construcţii. Încă de la început, în proiect este implicată şi compania „Frai Construct”, fondată şi administrată de Alexandru Frai, nepotul deputatului Ghileţchi.

Compania „Frai Construct” a fost înregistrată în 2010, Alexandru Frai fiind proprietar şi administrator. Mama lui Alexandru este sora lui Valeriu Ghileţchi. Compania nu ascunde că este unul dintre subcontractanţii lucrărilor care au loc pe şantierul viitoarei „Arena Chişinău”. Pe pagina firmei de pe o reţea de socializare, încă la 14 octombrie 2018, erau postate primele imagini cu utilajele şi muncitorii companiei pe şantier. Tehnica firmei „Frai Construct” poate fi identificată şi acum pe şantier.

„Relaţia mea cu „Summa” nu are nicio tangenţă cu unchiul meu”

Alexandru Frai afirmă că nu ar exista vreo legătură între contractul câştigat de „Frai Construct” şi activitatea din Legislativ a unchiului său. „Absolut nicio legătură nu este între faptul că sunt nepotul dlui Ghileţchi şi că noi am devenit subcontractanţi. A fost concurs. „Summa”, personal, îşi alege subcontractorii.

Am încercat să lucrez cu „Summa” de câteva ori. Ei au avut câteva proiecte mari, inclusiv la mall. Când a fost făcut primul mall, am început să colaborăm. După asta am mai colaborat. Acum au făcut concurs. „Summa” contractează subcontractorii pe care îi cunosc, dau volumele de lucru, noi prezentăm ofertele în scris, iar ei selectează.

Nu e o licitaţie publică, pentru că ei nu sunt obligaţi să selecteze o anumită ofertă sau să anunţe licitaţia în Monitorul Oficial. Ei sunt companie privată. Dar, ca să înţelegeţi, în Moldova sunt 4-5 companii mai mari, specializate pe terasamente, care pot efectua aşa gen de lucrări. Noi facem terasamentele, doar asta. Nu vă pot spune suma de bani pe care o primim. E o cifră confidenţială. Terasamentele noastre nu se ridică nici la jumătate de procent din preţul contractului”, a precizat Alexandru Frai, proprietarul „Frai Construct”.

„Relaţia mea cu „Summa” nu are vreo tangenţă cu unchiul meu, Valeriu Ghileţchi, din simplul motiv că eu cu ei încerc de câţiva ani să mă împrietenesc. Preţul propus de noi a fost bun. Am câştigat eu de data asta, altă dată am pierdut. Compania e a mea. Tatăl meu a avut afaceri în domeniul gazului lichefiat. Nu are vreo tangenţă firma cu Valeriu Ghileţchi”, precizează Frai, menţionând că a devenit deja o practică pentru turcii de la „Summa” să subcontracteze firme din R. Moldova pentru efectuarea lucrărilor.

„„Summa” tot timpul a folosit subcontractori din Moldova. Şi asta-i bine, pentru că banii rămân la noi. Nu cred că în Moldova este o companie atât de puternică care ar fi putut să facă aceste lucrări. Ce face „Summa” în acest caz? Ei, în baza parteneriatului public-privat, sunt finanţatorii proiectului. Ei au interes direct să finalizeze lucrările cât mai rapid, ca să-şi recupereze cât mai rapid banii”, zice Alexandru Frai.

