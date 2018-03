Arena in loc de drumuri. Proiectul pe care vor sa-l construiasca democratii la Chisinau va inghiti o suma de doua ori mai mare decat a anuntat initial PD. Investigatie ZdG - VIDEO

Potrivit Ziarului de Garda pentru constructia Arenei Chisinau, anuntata saptamana trecuta de liderul PD, Vlad Plahotniuc, guvernul a alocat 200 de milioane de lei, bani care erau destinati unui proiect de reabilitare a drumurilor, finantat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii si Uniunea Europeana. Ieri, finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu a recunoscut ca suma este de doua ori mai mare decat cea anuntata acum o saptamana.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Da, am gresit initial am spus o suta de milioane, dar ministerul finatelor mi-a pus puneti penrtu orice ventualitate 200 de milioane. Deja in bugetul de stat al Republicii Moldova este prevazuta o suma de 200 de milioane de lei.“

Potrivit Ziarului de Garda, terenul unde urmeaza sa fie ridicata Arena a fost selectat de catre celalalt fin al lui Plahotniuc, Dorin Damir, care este si presedintele Federatiei Mondiale de K-1.

Acesta a declarat, intr-o emisiune la un post de radio, ca nu doar a indentificat terenul, dar si ca ideea constructiei Arenei Chisinau i-ar apartine. Saptamana trecuta, 14 deputati democrati, in frunte cu Andrian Candu au inregistrat un proiect de lege care prevede trecerea unui teren agricol de circa 70 de ha al Centrului de Excelenta in Viticultura si Vinificatie in categoria de terenuri destinate constructiilor.

Excluderea terenului din circuitul agricol ar cauza pierderi de aproximativ 90 de milioane de lei care nu vor fi compensate, scrie Ziarul de Garda. Deputatii PL au criticat astazi aceasta decizie.

Directorul Centrului de Excelenta a declarat pentru Ziarul de Garda ca nu cunoaste prea multe detalii despre viitorul proiect promis de Candu si Plahotniuc, iar terenul urmeaza sa fie identificat. Ieri, presedintele Parlamentului a raspuns acuzatiilor care au aparut in presa precum ca ar fi plagiat proiectul Chisinau Arena, de la unul similar realizat in Franta.



Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Nu s-a incarcat nici o prevedere legala legat de dreptul de autor. Nu se va folosi nimic din ce a fost prezenata ca exemplu. Era doar ca exemplu.”

Lucru negat de jurnalsitii de la Ziarul de Garda care au contactat reprezentantii companiei franceze careia I-ar apartine proiectul prezenat de democrati.

Alina RADU, DIRECTOR ZIARUL DE GARDĂ: ”Au zis ca nu au dat acordul nici unei entitati sa foloseasca acel video. Nu au fost contactati de cineva din Moldova sa foloseasca acel video.”

Mai mult, jurnalistii de la Ziarul de Garda nu isi pot explica de ce presedintele Parlamentului a scris pe pagina sa de facebook ca Ziarul de Garda a manipulat opinia publica prin faptul ca a publicat stirea cu explicatiile companiei franceze.

Alina RADU, DIRECTOR ZIARUL DE GARDĂ: ”Jurnalsitii au obligatia deontologica sa intreaba toate partile, sa afle mai multe informatii.”

Saptamana trecuta, cu opt luni inainte de alegerile parlamentare si cu doua luni inaintea celor pentru primaria Chisinau, democratii au prezentat proiectul unei arene moderne care ar urma sa fie gata intr-un an. Anuntul a fost facut la sediul PD de liderul partidului, Vlad Plahotniuc, iar proiectul a fost prezentat de catre Andrian Candu.