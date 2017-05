Arena mare a circului va prinde viata pentru o zi. Formatia Gandul Matei va sustine acolo un concert aniversar - VIDEO

Astazi, am gasit arena mare a circului plina de muncitori. Pregatirile sunt in toi. Tribunele pe care demult nu mai scaune, acum au fost acoperite cu mocheta, pentru ca spectatorii sa se poata aseza.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Candva una dintre cele mai frumoase si fermecatoare locatii din Chisinau, astazi arena mare a circului arata ca o ruina. Totul este practic distrus. Dupa 13 de ani, timp in care arena a stat in intuneric, aici din nou se vor aprinde luminile si se vor auzi ropote de aplauze, dar numai pentru o singura zi. "

Lumineaza Circul, asa a fost numita initiativa pe care si-au propus-o cei de la Gandul Matei. Vineri, formatia va sustine un concert in arena mare, cu ocazia aniversarii a 20 de ani de activitate a trupei. In asa fel, artistii vor sa sensibilizeze oamenii si sa-i indemne sa doneze bani pentru reparatii.

Pretul unui bilet incepe de la 100 de lei. Jumatate din banii adunati vor fi donati pentru reabilitarea circului. Multi oameni care au reusit sa vada spectacole in arena mare si-au amintit cu nostalgie despre acele timpuri.

Din 2011, circul a revenit, prin judecata, in proprietatea statului. Autoritatile insa dau din umeri si spun ca au bani pentru reabilitarea acestuia.

“E in proprietatea statului, el trebuie sa aiba grija.“

Directorul circului nu ne-a putut spune de ce suma este nevoie pentru reparatii, insa in cazul in care se vor gasi bani, lucrarile ar putea dura mai bine de 2 ani.

Circul s-a inchis in 2004. Din anul 2007 pana in 2011, acesta a fost cedat unei firme din Cipru, care urma sa-l renoveze, lucru care nu s-a mai intamplat. Arena mare a fost construita in 1981 si are aproximativ 1800 de locuri. Acum, toate spectacolele au loc pe arena mica, care a fost redeschisa in 2014.