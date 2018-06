Arestata la Moscova, cu afaceri la Chisinau - ZdG.md

Angajata si actionara in cadrul unui grandios concern energetic rus, cu studii si afaceri la Chisinau, se intalnea cu ministri moldoveni in cancelarii de stat in Rusia sau R. Moldova. Totusi, a renuntat la cetatenia R. Moldova tocmai in anul in care avea litigii judiciare cu una dintre firmele sale. Zilele trecute, Carina Turcan a fost arestata la Moscova, fiind acuzata de spionaj in interesul Romaniei, ZdG.md