Arma cu care a fost impuscat baietelul de 6 ani din Telenesti nu se afla in seif, ci pe pat, spune tatal adolescentului de 14 ani. Barbatul isi va petrece urmatoarele 30 de zile in izolator, a decis Curtea de Apel

Astazi, Curtea de Apel a admis recursul procurorilor, care au atacat in instanta decizia judecatorilor de la Telenesti. Astfel, barbatul va fi plasat in arest pentru 30 de zile.

In timpul sedintei de judecata, de astazi, barbatul a declarat ca sambata dimineata, inainte sa mearga la lucru, a lasat pe pat arma cu care a fost impuscat baietelul de 6 ani. Anterior, autoritatile au declarat ca, in timpul audierilor, adolescentul de 14 ani le-a spus ca arma se afla intr-un seif, iar micutul ar fi luat-o de acolo pentru a se juca.

Atunci, in timpul audierilor adolescentul de 14 ani le-a povestit anchetatorilor ca, sambata la amiaza, in timp ce se jucau, cel mic ar fi scos din seif arma de vanatoare pe care tatal sau o detinea legal. Cand ar fi incercat sa-i ia arma din maini ca sa o puna la loc, din greseala ar fi apasat pe tragaci si l-ar fi ranit pe prietenul sau in umarul stang. Ulterior, adolescentul sustine ca l-a luat in brate si l-a dus la fantana din fata casei pentru a-l spala pe fata. In timp ce cu o mana il tinea pe copil, iar cu a doua incerca sa scoata apa l-ar fi scapat in gol. Satenii si rudele micutului insa nu cred in aceasta versiune.

Totodata, tatal adolescentului de 14 ani spune ca fiul sau statea mai mult pe la bunici, iar in dimineata in care s-a produs tragedia cei doi ar fi mers acasa pentru a se juca. Barbatul sustine ca nu stie cum a ajuns micutul in fantana.

Baietelul de 6 ani a disparut sambata, 18 noiembrie, dupa-amiaza, dupa ce a mers se joace cu prietenul sau de 14 ani. Acesta a fost cautat de rude o noaptea intrega. Abia duminica dimineata a fost gasit fara suflare de catre salvatori intr-o fantana. El era impuscat in umarul drept, iar medicii legisti spun ca din cauza asta a murit. Adolescentul de 14 ani si tatal acestuia au fost retinuti atunci pentru 72 de ore. Doua zile mai tarziu insa au fost eliberati.