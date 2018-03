A fost lansat programul "Prima Casa". Armasu: "Incepem colaborarea cu trei banci. Creditele vor fi accesibile pentru tineri, iar comisioanele vor fi limitate". Cum va functiona

Doritorii vor putea lua un credit pe un termen de 25 de ani. Iar la o rata lunara de aproape 5 mii de lei, o familie, de exemplu sotul si sotia, ar trebui sa aiba impreuna venituri oficiale de cel putin 10 mii de lei. Iar statul va garanta 50 la suta din pretul locuintei.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: "Daca persoana dispune de bani mai multi, atunci el ea un credit mai mic. Creditul il facem accesibil pentru tinerii, care sa zicem nu prea dispun si care pot sa faca o contributie mai mare initial. Termenul de rambursare este de 25 de ani. Este ceva mai mare decat s-a stabilit, in felul acesta noi reusim sa reducem plata lunara care trebuie sa o faca tinerile familii. Noi am limitat comisioanele bancare, ele sunt limitate prin lege, de altfel este comisionul de acordare a creditului de 1%, care il precepe banca si inca un comision care este de 0,25% anual la suma creditului, sau 0,5 la garantie pe care il percepe statul, el intra in costul creditului.

In felul acesta obtinem rate lunare mai mici, totodata pentru a facilita implimentarea acestui credit, pentru a facilita tranzactiile cu imobilile programului "Prima Casa" noi am revenit cu diminuarea. In felul acesta noi iarasi facilitam tranzactionarea la preturi reale a imobilelor. Dorim sa obtinem un numar mai mare de cetateni cu venituri mici, care sa aplice la acest program, in felul acesta vrem ca tinerii sa-si construiasca viitorul acasa. Lipsa unui loc de locuinta ii face pe tineri sa plece din tara. Prin acest program le acordam aceasta sansa. Vor si efecte benefice: cresterea economica. Pentru a sustine beneficiarii, am organizat un info-line, o linie verde si totodata tinerii ar putea sa se adreseze si sa primeasca raspunsuri. Trei banci care si-au dorit sa intre in program: Victoriabank, Moldoincombank si MoldovaAgoindbank. Cinci banci si-au manifestat interesul, cu trei dintre ele noi vom incepe colaborarea, de luni."

Bogdan PLESUVESCU, PRESEDINTE VICTORIABANK: "Ne dorim un parteneriat si sa ducem mai departe proiectul prima casa. Programul se adreseaza special tinerilor si dorim sa contribuim la o motivatie in plus ca tinerii sa ramana in Republica Moldova."

Victor CIBOTARU, VICEPRESEDINTE MOLDINCONBANK: "Este un proiect atat in beneficiul cetateanului. Beneficiarul este familia tanara, dar sunt si beneficiile indirecte, cresterea constructiei, daca asta creste inseamna ca si economia incepe sa creasca. Felicit guvernul, Ministerul Finantelor."

- Ce au de castigat bancile din acest proiect?

"Orice tip de credit este un credit comercial,inclusiv si aici. Exista rata dobanzii, exista comisoane, dar sunt limitate. Ne-am pornit de la un nivel care acopera si cheltuielile banci. Daca vorbim la general cheltuielile bancilor se vor acoperi. Este prematur sa vorbim asta despre profitabilitate."





"Sunt benificii indirecte: bancile atrag clienti prin acest proiect, si credem ca asta va da un mic sau mare impuls pentru cresterea economiei.Experienta de lunga durata cu clientul va contribui. Este un atuu foarte mare."

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: "Daca benificiarul detine deja o locuinta el nu poate sa participe la acest program. In ceea ce tine avantajul in care le au bancile. nustiu."