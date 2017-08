Armata Nationala, care duminica va face 26 de ani, a inceput deja sa sarbatoareasca. Mai multi militari au primit distinctii din partea comandatului suprem al fortelor armate, Igor Dodon - VIDEO

Mai bine de 20 de militari au fost premiati pentru merite deosebite cu ocazia aniversarii a 26 de ani de la crearea armatei. Acest lucru nu inseamna neaparat si un adaos la salariu.

”Asta e o scoala de barbatie pentru persoanele care iubesc sa faca saltul cu parasuta, care vor sa invete ceva nou.”

“Am inceput de la un soldat obisnuit si am ajuns aici./As propune fiecarei persoane sa vinaa sa se inroleze la Armata nationala.”

Printre, cei care s-au ales astazi cu o distinctie se numara si maiorul Valentin Stati, genist de profesie. El a fost cel care a nimicit proiectiul gasit acum doua saptamani pe bulevardul Stefan cel Mare.

Valentin STATI, GENIST, ARMATA NATIONALA: “Il apucam cu grija, il ridicam cu mare atentie, dupa care il instalam intr-o lada special amenjata.”

Din 2009, Lilia Munteanu lucreaza psiholog in armata nationala. Femeia spune ca cel mai greu tinerii militari se obisnuiesc cu regimul de la armata.

Lilia MUNTEANU, PSIHOLOG, ARMATA NATIONALA: “Cand vine la Armata si se schimba zona de confort, multi se intalnesc cu probleme care nu se asteapta.”

Astazi militarii decorati au dat mana cu presedintele, care este si comandantul suprem al fortelor armate.

Putini bani sunt alocati acum pentru armata, iar Dodon si-ar dori ca oamenii care stau la straja tarii sa fie mai bine platiti si sa fie condusi de un ministru tehnocrat. Ieri presedintele Parlamentului a anuntat ca a fost indentificata o candidatura, care ar urma sa fie propusa seful statului.



Igor DODON, PRESEDINTE: “Este o greseala cand incearca sa se politizeze in instituie de partid o functie sau alta. Daca ase inainteaza din nou membri de partid devotati cauzei partidului, po sa fac uz de dreptul consitutional pt a nu pune in functie persoana in cauza?”

Igor Dodon si-a incheiat vizita la Ministerul Apararii cu o poza de grup alaturi de oameni in uniforma.

Armata Nationala a fost creata la 3 septembrie 1991 in baza decretului presedintelui de atunci, Mircea Snegur. Duminica vor avea loc depuneri de flori si alte manifestatii.