Armata si politia s-a apucat sa curete orasul de crengi. Dupa ordinul de ieri al premierului Filip, in capitala e mobilizare generala - VIDEO

Sa inceapa curatenia, si-au spus cateva sute de soldati, pompieri si politisti, dar si angajatii mai multor intreprinderi, care treziti cu noaptea in cap, au iesit sa faca luna capitala. Mai in gluma, mai in serios oamenii spun ca o zi de strans crengi le-a fost ca o ora de sport.

"Este oleaca greu. Am asteptat macar un ceai, dar nimic."

Crengile care stateau sa cada au fost taiate de pompieri, nu inainte ca acestia sa fie instruiti, iar pentru a interveni au folosit si un turn.





"Evident ca noi le cunoastem."

Dupa pompieri, treceau soldatii care strangeau toate crengile cazute. Nu le-a fost chiar atat de usor, mai ales ca nu aveau nici manusi.

"E greu, dar noi nu spunem la nimeni."

"E o placere sa muncesti pentru tara care o iubesti."

Unii trecatori insa i-au luat la rost pe soldati. Au muncit din greu si muncitorii de la Spatii Verzi, care deja de o saptamana nu-si vad capul de lucru.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Daca pentru a strange crengile din capitala au fost mobilizati sute de pompieri, politisti si soldati, atunci pe partea electrica lucrurile stau mai prost. Exista putini specialisti care se pricep la restabilirea firelor electrice. De exemplu in sectorul Botanica au muncit doar doua echipe de la lumteh."

Valeriu NEDELEA, SEF SECTIE LUMTEH BOTANICA: "Oamenii sa ne dea pace sa muncim, este foarte mult de lucru."

Intre timp, drumarii astupa gropile formate in asfalt.

"E greu, mult transport, multe gropi."

Potrivit primariei, in urma furtunii de saptamana trecuta, 10 000 de copaci au fost doborati, 1000 de fire electrice au fost rupte, 130 de piloni au cazut la pamant si 250 de automobile au fost avariate. Pentru a face ordine in oras, primaria a spus ca ar avea nevoie de cel putin 70 de milioane de lei.

Consiliul Municipal a alocat 20 de milioane, plus 8 milioane din fondul de rezerva. Ieri, premierul a dat ordin ca toate fortele ministerului de Interne sa se implice la evacuarea crengilor din oras, dand de inteles ca autoritatile locale nu ar face fata.