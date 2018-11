Artisti de la noi, dar si de peste Prut au discutat despre stil, frumusete si originalitate la evenimentul Mall of Fame, organizat intr-un centru comercial din capitala - VIDEO

Andreea Bostanica, care este bloggerita la numai 14 ani, a reusit sa isi lanseze propriile piese si recunoaste ca s-a inspirat de la interpreta Adda.

Andreea BOSTANICA, BLOGGERITA: “De mic copil, aceasta a fost prima interpreta pe care am cunoscut-o, ii stiu toate piesele, am fost foarte uimita sa o vad.”

Adolescenta apreciaza nu doar piesele Addei, dar si stilul vestimentar, asa ca stie bine ce sa-si aleaga pentru garderoba sa.

Andreea BOSTANICA, BLOGGERITA: “Mie nu prea imi plac fustele si rochiile. Ar fi trebuit sa port acum o rochie, dar mie imi place mai mult stilul casual.”

Adda spune ca in tara noastra se simte ca acasa si ca apreciaza moldovencele pentru stilul vestimentar pentru care opteaza.

ADDA, INTERPRETA: “Moldovencele sunt foarte elegante, am vazut multe domnisoare imbracate frumos si chiar pe tocuri. Ma imbrac foarte mult sport pentru ca stau mult timp in studio si trebuie sa am o tinuta legera sa nu ma incomodeze.”

La eveniment au venit si interpreti de la noi. Diana Rotaru, Igor Sarbu sau Gicu Nebunu au povestit despre tinutele preferate.

Diana ROTARU, INTERPRETA: “Am foarte multe rochii….esarfe.”

Igor SARBU, INTERPRET: “Lucrurile generale cand merg la shopping, chiar din 10 piese o vad care e a mea.”

Mall of Fame se afla la a saptea editie.