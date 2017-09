Asa a inceput acum 18 ani - Pro TV Chisinau. In toti acesti ani, cu o dorinta aprinsa de a schimba lucrurile in tara noastra - VIDEO

Asa a inceput acum 18 ani - Pro TV Chisinau. Politicienii care taiau demonstrativ panglici nu mai erau primii in stiri, ci oamenii simpli,

"O sa ma arati la pro tv?"

"Da voi o sa aratati asta?"

In toti acesti ani am adus in prim plan povestile impresionante ale moldovenilor curajosi, care au avut priceperea si talentul sa schimbe nu doar destinul lor, ci si al altora. Am fost alaturi de cei care au trecut prin greutati si au avut nevoie de ajutor. I-am impulsionat pe oameni sa priveasca cu ochi critici la tot ce li se intampla si cel mai important sa-si ceara drepturile.

"Eu as vrea sa vina si sa vanda aici langa mine, Plahotniuc, Dodon..."

Reportaje speciale, interviuri in exclusivitate, subiecte fierbinti toate au fost prezentate intr-un maniera unica si corecta.

Astfel, in 2001 am vazut impreuna cum cursul Moldovei o ia spre stanga. La putere vin comunistii.



Am fost alaturi de elevii si profesorii de la scolile cu predare in limba romana din Transnistria.

Mai tarziu, PRO TV, care nu ascundea neregulile celor de sus, ajunge sa fie ca un os in gat pentru guvernare. Unul dintre angajatii PRO TV este arestat, intr-un dosar fabricat. Insa, nu am ingenuncheat. Si am continuat sa ne facem corect meseria. La 7 aprilie 2009 - tara a fost cutremurata de proteste violente, iar PRO TV a fost singura televiziune care a transmis totul in direct.





Au urmat luni in care am vazut imaturitatea clasei politice.





Cu toate astea, au fost si momente frumoase, momente in care ne-am bucurat impreuna ca putem merge fara vize in Europa.

Tot in 2014 am aflat ca ni s-a furat un miliard de dolari, iar anul ce a urmat a fost unul extrem de zbuciumat. S-au schimbat mai multe guverne, iar in toamna fostul premier Vlad Filat ajunge dupa gratii.

Si 2016 ne tine cu sufletul la gura. La 20 ianuarie este ales guvernul Filip, in timp ce afara sute de oamenii protesteaza, dand buzna si in Parlament. Evident, Pro Tv a fost si atunci in mijlocul evenimentelor.

Tot in 2016 am asistat la alegerea directa a presedintelui.

Iar acum cateva zile am sarbatorit 26 de ani de independenta.

Maine e o noua zi, iar noi vom fi din nou la datorie, pentru a va fi alaturi. Pentru ca in fiecare seara ...