Asa arata acum apartamentul, din blocul de la Rascani, in care s-a produs explozia. Astazi vor fi date in exploatare ultimele doua apartamente din cela 9 afectate de deflagaratie - GALERIE FOTO

Proprietarii ultimelor doua apartamnete din blocul afetact, se pot intoarce acasa.

Asa arata acum apartamentul in care s-a produs explozia.

Iar blocul de la etajul 13 care, la le a fost grav avariat arata in felul urmator.

Explozia a avut loc la inceputul lunii octombrie. In urma deflagaratiei, care s-a produs in urma unei scurgeri de gaze, 5 persoane si-au pierdut viata, printre care si proprietara apartamentului care a sarit in aer.