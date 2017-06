Asa arata locuinta judecatorului Oleg Melniciuc unde in aceste momente au loc perchezitii CNA: magistratul, retinut pentru 72 de ore - GALERIE FOTO

Casa in care locuieste judecatorul:

Potrivit Procurorului General Eduard Harunjen descinderile au loc intr-un dosar deschis pe numele magistratului pentru imbogatire ilicita.





In aceasta dimineata Consiliul Suprem al Magistraturii a examenat in sedinta demersul procurorilor in acest sens si a autorizat descinderile, retinerea si arestarea judecatorului.