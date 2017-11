Asasinul Vitalie Proca, acuzatii din inchisoare: "Eu am fost cu degetul pe tragaci, comanda e a domnului Plahotniuc. E criminal in serie si consumator de cocaina"

Intr-un interviu pentru Jurnal TV, Proca, cel care a incercat sa-l asasineze in 2012 pe bancherul rus Gherman Gorbuntov, spune ca a actionat la comanda lui Vlad Plahotniuc. Asta desi Gorbuntov sustine ca Renato Usatii ar fi fost cel care ar fi comandat omorul.

Asasinul moldovean a declarat ca o persoana din anturajul lui Vlad Plahotniuc ar fi venit apoi sa-l convinga sa scrie pe o foaie ca Usatii ar fi ordonat omorul.

VITALIE PROCA: "Trebuia să spun că am fost instigat de Renato Usatîi să atentez la viaţa lui Gherman Gorbunţov, să îl lichidăm.Comanda e a domnului Vlad Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. Plahotniuc se crede acum un fel de Dumnezeu, dar trebuie să înţeleagă că nu toată lumea crede în Dumnezeu. El, Plahotniuc, prin oameni ca mine, prin mulţi ca mine, călcând pe multe cadavre, e omul care este acum."

Proca sustine ca, la dorinta lui Plahotniuc, el ar fi fost eliberat mai devreme din inchisoare pentru a comite acest omor. Asasinul fusese pus la racoare pentru alte crime.

VITALIE PROCA: " El pregăteşte un om până îşi atinge scopul. Eu am avut mandat de 25 de ani acolo şi m-au pus în libertate după 13 ani, nu de flori de cuc. M-au lăsat liber un an, am stat acasă, una-alta. Mi-au dat mereu bani, mi-au adus pachete. Şi, la un moment dat, rămâi dator pe viaţă. Ei şi ca să şteargă datoriile faci un lucru, mai câştigi şi nişte bani."





Proca sustine ca Plahotniuc ar incerca sa dea vina pe Usatii pentru omor, pentru ca ar vrea sa-l elimine de pe scena politica.





VITALIE PROCA: "Cred că problema cu Renato Usatîi e mai simplă. Acestea sunt nişte jocuri politice, nişte treburi de-ale lor, de-ale lui Plahotniuc, Renato, Gorbunţov. E cu totul alt nivel de viaţă, de lucruri. Bănuiesc eu că e foarte simplu să găseşti o modalitate să îl dai jos pe un politician. Îi deschizi un dosar, îi bagi un om ca mine, cu antecedente penale şi îl murdăreşti?"





Totusi, Proca spun ca nu are probe ca Plahotniuc ar fi comandat omorul lui Gorbuntov si il acuza pe democrat de mai multe ilegalitati.





VITALIE PROCA: "Dl Vlad Plahotniuc este foarte deştept şi pentru asta are stima mea. Fiecare om e în felul lui deştept, dar el pe cât e de deştept, pe atât e de pervers şi periculos. Deci, în cazul lui Plahotniuc e mai complicat, căci controlează totul, începând de la justiţie şi terminând cu politica şi legile.





În momentul în care cineva râvneşte la viaţa unui om, cum poate fi numit el? E murdar el de sânge ori nu? De-a lungul istoriei, cei mai mari infractori nu au fost cei care au făcut crimele, ci cei care le-au comandat.





Vlad Plahotniuc are o echipă bine pusă la punct din care fac parte oameni de genul meu şi din cei cu stele pe umeri care, vă daţi seama, fac abuzuri, fărădelegi.



Vlad Plahotniuc e consumator de droguri, în special de cocaină. În momentul în care ai atâtea pe cap, îţi trebuie linişte şi, în acelaşi timp, repeziciune. Cocaina îţi dă liniştea şi forţa necesară. Noi ştim asta, o ştie mai multă lume. Eu nu pot să spun de unde ştiu, dar cred că, din zece oameni, unul ştie că el consumă cocaină. E mintea diabolică a lui Plahotniuc, pentru că el le gândeşte, le dă ordine şi se execută. Omul ăsta are timp să se gândească pentru toţi, numai când consumi cocaină ai o mie de gânduri. Nu te gândeşti numai la una, eşti robot, te gândeşti la o sută de locuri odată."

Proca il acuza pe Plahotniuc si de faptul ca ar fi traficat femei.





Vitalie PROCA: "Cine nu ştie despre escortele lui nenea Vlad? Dacă ar avea curaj să vorbească fetele de meseria cea mai veche… fetele care au fost duse de dânsul, s-ar aduna câteva sute. Vi s-ar termina banda de înscriere. Da, a trecut multă vreme, unele au îmbătrânit, le este şi frică şi nu vor vorbi. Care au vorbit ori care s-au scăpat cu vorba, au dispărut şi înregistrările şi nici despre ele nu se mai aude."





Potrivit lui Proca, in penitenciarul de la Jilava, din Moldova ar fi venit trei oameni ai legii, care urmau sa-l convinga sa-l scoata pe Plahotniuc din schema. Unul dintre ei ar fi fost Gheorghe Cavcaliuc, actualul sef adjunct IGP.





Vitalie PROCA: "Mi se propunea simplu: „Vino acasă, rezolvăm şi tot aşa”. Mi s-a spus şi la telefon: „Hai, mă, stă ăla (Vanea Pisateli) pentru un triplu omor în Moldova şi tu stai aici pentru unul zgârâiat, împuşcat, nici nu e mort, nimic, stai cu 21 de ani. La noi se va face o rejudecare, îţi dă vreo 10–11 ani şi cu asta închidem subiectul”. Mi se fac nişte oferte, dar trebuia să îl scot definitiv (pe Plahotniuc) din schema asta. Asta s-a urmărit, acesta a fost scopul."





Deocamdata, Vlad Plahotniuc nu a comentat acuzatiile.

Vitalie Proca a fost condamnat la 21 de ani de puscarie in Romania pentru ca acum cativa ani a fost la un pas sa ucida un bucurestean in cartierul Vitan, confundandu-l cu un interlop. Tot el este cel care a incercat sa-l asasineze pe Gherman Gorbutov, la Londra.

