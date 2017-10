Ascom Grup, compania milionarilor Anatol si Gabriel Stati a pus sechestru pe active ale Kazahstanului in valoare de 5,2 miliarde de dolari - Mold-street.com

Proprietarii companiei Ascom Grup, milionarii Anatol Stati si Gabriel Stati, dar si Terra Raf Trans Traiding Ltd, o subsidiara a Ascom anunta despre o noua victorie in instantele de judecata europene, prin care a fost impus sechestru asupra proprietatii Republicii Kazahstan in valoare de 5,2 miliarde de dolari, scrie mold-street.com.