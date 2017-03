Fura alimentele destinate bolnavilor? Ascundea untul in podeaua institutiei, iar sub scaunul din biroul sau a asuns un sac cu ceapa. Sefa blocului alimentar de la Spitalul de Psihiatrie din Balti, retinuta de ofiterii CNA - VIDEO

In imagini vedem ca ofiterii CNA au gasit produsele alimentare ascunse de aceasta. Femeia ascundea untul in podeaua institutiei, iar sub scaunul din biroul sau a asuns un sac cu ceapa.

Potrivit CNA, sefa Blocului alimentar din cadrul Spitalului de Psihiatrie din Balti a fost retinuta de ofiterii DGT „Nord" a CNA si procurorii anticoruptie intr-un caz de abuz de putere si delapidare a averii straine. Femeia este banuita ca, impreuna cu persoane din cadrul aceleiasi institutii, ar fi organizat si efectuat calcularea marita a salariilor angajatilor sai, iar la finele fiecarei luni, i-ar fi obligat sa restituie, in numerar, o parte din banii primiti. Urmeaza ca o inspectie financiara sa stabileasca prejudiciul cauzat.

Functionara mai este banuita ca, impreuna cu o subalterna, ar fi sustras produse alimentare, destinate bolnavilor, dupa care le-ar fi vândut. Este vorba despre carne, brânzeturi, crupe, oua, margarina, dar si produse de igiena. Recent, ofiterii CNA au efectuat perchezitii atât la Spitalul de psihiatrie, cât si la domiciliul unor suspecti. in urma acestora, au fost ridicate mijloace banesti in suma de peste 11 000 de Euro, circa 2 000 de dolari SUA, 25 000 de lei, produse alimentare, detergenti, dar si documente contabile si inscrisuri de ciorna. In prezent, functionara este retinuta pe un termen de 72 de ore, iar pe acest caz a fost pornita o cauza penala.

Daca va fi gasita vinovata, ea risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 6 ani sau amenda in marime de pana la 2350 unitati conventionale, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 10 ani.