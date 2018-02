Asigurare Casco… pentru femei. Serviciul ofera soferitelor un… barbat, adica un consultant care le ajuta sa se descurce in caz de accidente sau situatii neplacute in trafic - VIDEO

Iulia SIRBU, SOFERITA: “In cazul unui accident femeile se pierd. Femeile sunt mai emotive decat barbatii.”

Ei, iata ca asiguratorii s-au agatat de aceasta idee - ca soferitele s-ar pierde in caz ca fac un accident sau ca ar putea fi trase pe sfoara si au venit cu solutia “salvatoare”. Asigurarea pentru femei include intai de toate un… barbat, adica un consultant care le ajuta sa faca lumina in situatiile, de multe ori incurcate, cu care se confrunta in trafic.

Mariana CEAUS, MANAGER PROIECT: “Tocmai de aceea este linia fierbinte 24. O persoana care o va consulta, insoti, indruma si chiar la fata locului asista si la toate probleme post accident.”

Si pentru ca oferta sa para mai atragatoare, programul ofera, ca bonus, ceea ce cred initiatorii ca e pe gustul clientelor - o cartela cu reduceri la saloane de frumusete.

“Frumusete, sport, calatorie, patiserii, tot ce iubesc doamnele, tot de ce ea oricum se foloseste.”

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Asigurarea Casco este una facultativa si spre deosebire de RCA, despagubeste si propriul automobil chiar si atunci cand soferita se face vinovata de accident. Ca si in cazul unei asigurari Casco obisnuite, contractrul in cadrul acestui program se incheie pe o perioada de un an si costa 4-5 procente din valoarea masinii. Pretul mai depinde si de vechimea vehiculului.”

Unii barbati saluta ideea.

“Sunt neatente cateodata. -Femeile mai mult ca barabtii? - Da.”

“Fiica mea are permis, dar ii este frica sa conduca. Asta desi nu a cumparat documentul. Are sot, care oricand ar putea sa o ia.”

Nu, insa, si militantii pentru egalitatea de gen, care cred ca acest proiect este o metoda de marketing care incurajeaza stereotipurile din societate si pune femeia intr-o lumina proasta.

Alina ANDRONACHE, MILITANTA PENTRU EGALITATE IN GEN: ”Nu inteleg rostul acestui tip de contract. El incurajeaza acest stereotip ca femeile prost conduc si au nevoie de ajutor sa le rezolve aceste probleme, asi atunci vin ei sa le rezolve probleme si mai ofera si aceste bonusuri de cadouri.”

Programul asigurarilor CASCO pentru femei a fost inspirat din SUA, spun autorii acestuia.