Se implinesc 26 de ani de la tragicul accident in care si-au pierdut viata Ion si Doina Aldea-Teodorovici

Tragedia s-a produs in noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Masina in care se deplasau Ion si Doina spre Chisinau a intrat intr-un copac in apropierea localitatii Cosereni, la 49 de kilometri de Bucuresti, Romania.

Moartea celor doi a fost perceputa la data respectiva ca o tragedie nationala.

Ion si Doina Aldea Teodorovici au fost inmormantati la data 3 noiembrie 1992 la Cimitirul Central Ortodox din Chisinau.

Astazi, de dimineata, liberalii au depus flori la mormantul artistilor.