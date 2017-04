Se implinesc 31 de ani de la catastrofa nucleara de la Cernobal. Victimele avariei au fost comemorate atat la Chisinau, precum si in Ucraina - VIDEO

Cu flori si fotografiile celor decedati oamenii au mers pe jos din centrul capitalei pana in sectorul Botanica, acolo unde este instalata o piatra comemorativa. Desi au trecut 31 de ani de la catastrofa, lichidatorii de la Cernobal nu pot uita nici astazi imaginile apocaliptice.

Din cei 3500 de moldoveni care au fost implicati in operatiunile de curatare a zonelor contaminate, peste 1000 au murit. La miting au venit si multe vaduve. Oamenii insa au ramas nedumeriti, ca din oficiali la miting a fost vazut doar ministrul interimar al Apararii. Pavel Filip si-a trimis un consilier.

"Din numele Guvernului..."

"Nu vor sa ne vada, au alte probleme."

Oamenii au spus ca autoritatile i-au indemnat sa renunte la mars din cauza ninsorilor de saptamana trecuta. Mitingul s-a incheiat cu depuneri de flori la piatra comemorativa.

Dupa ce reactorul numarul 4 de la centrala nucleara de la Cernobal a explodat in dimineata zilei de 26 aprilie 1986, in urma unei verificari de rutina, tone intregi de materiale radioactive au fost dispersate in atmosfera, dand nastere unui nor toxic ce a contaminat o buna parte a Europei.