Asteptat la Chisinau o jumatate de an, Recep Erdogan a venit astazi cu intarziere de aproape o ora. El a fost intalnit de Igor Dodon, apoi cei doi sefi de stat au inaugurat Presedintia proaspat reparata din banii turcilor - VIDEO

Presedintele Turciei Recep Erdogan s-a lasat asteptat astazi la Chisinau. Asta pentru ca presedintele turc a avut o intrevedere pe aeroportul din Ankara cu secretarul de stat american Mike Pompeo. Era ora 12.00 cand Igor Dodon, a venit la aeroport impreuna sotia sa ca sa intalneasca oaspetii.

Dupa 40 de minute de asteptare, Erdogan alaturi de sotia sa a aterizat la Chisinau. Din aeronava, acestia au pasit direct pe covorul care le-a fost intins la picioare, iar ulterior Dodon i-a condus in aeroport. Pentru ca presa nu a avut acces in interior, seful statului a avut grija sa publice poze din momentul intalnirii.

In una dintre ele, cei doi presedinti stau pe aceeasi canapea, tinandu-se de mana, in timp ce sotiile lor sunt pe fotoliile de alaturi si ii privesc. Dupa miezul zilei Presedintele Moldovei a parasit aeroportul. El a iesit pe alta usa decat omologul sau turc.

In jurul orei 13.00 Recep Erdogan si sotia sa au ajuns la presedintie. Si aici Igor Dodon impreuna cu Galina Dodon, care purta deja alta tinuta, I-au asteptat cateva minute. La fel ca la aeroport, oaspetii au pasit din masina direct pe covorul rosu.

Presedintii si sotiile lor s-au fotografiat in fata drapelelor celor doua state, dupa care au facut o excursie prin cladirea proaspat renovata din banii turcilor.

A urmat intrevederea dintre cei doi lideri la care presa nu a avut acces. Apoi, demnitarii au semnat o declaratie comuna.

Si daca Dodon a venit cu multumiri, Recep Erdogan - cu atentionari. Acesta sustine ca pe teritoriul Republicii Moldova s-ar fi infiltrat membri ai organizatiilor teroriste turce.

Recep TAYYP ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: “Ii invit pe toti oamenii care comenteaza impotriva noastra sa se comporte asa cum ar trebui sa se comporte prietenii. Din pacate, acesti membri ai organizatiilor teroriste s-au strecurat in organizatiile noastre, aceasta organizatie terorista isi continua activitatile si in Moldova. Ei incearca sa se infiltreze printre autoritatile moldovenesti si sa urmeze aceiasi pasi cum au facut in tara noastra.”

Ulterior, seful statului a venit cu rugamintea catre Erdogan de a aduce in Moldova sabia lui Stefan cel Mare sau cel putin o copie a acesteia. Chiar daca in 2012 Erdogan a oferit o copie a sabiei fostului premier Vlad Filat.

Recep ERDOGAN, PRESEDINTE, TURCIA: “Am dat ordin ministrului Culturii si Turismului care se va ocupa in cel mai scurt timp si va trimite o replica identica a sabiei lui Stefan cel Mare. Sabia lui Stefan cel Mare este un unicat in lume de aceea nu poate fi scoasă în afara muzeului.”

Dupa declaratii, Igor Dodon i-a conferit lui Recep Erdogan cea mai inalta distinctie in stat, Ordinul Republicii.





Presedentia a anuntat ca jurnalistii nu vor putea adresa intrebari. Am insistat sa aflam care este soarta profesorilor turci expulzati din Moldova, insa nu am primit niciun raspuns.

Dupa ceremonia de inagurare, oficialii au plantat doi copaci in curtea Presedintiei, Dodon - un stejar rosu, Erdogan - un platan.

Reparatia Presedentiei a inceput in luna februarie, iar pentru asta Guvernul turc a oferit in jur de 10 milioane de euro. Primele trei etaje ale cladirii au fost distruse in timpul protestelor din 7 aprilie 2009.