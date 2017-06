Atacul raider la Moldovagaz. Compania a achitat unui offshore peste 101 de milioane de lei - Mold-street.com

Compania Fera Management LLC a reusit sa incaseze in septembrie 2015 peste 101 milioane lei de la Moldovagaz. Banii au fost incasati sub forma de raspundere subsidiara penru o presupusa datorie de 5,25 de milioane de dolari ppe care o avea Completgaz SRL. Ultima este o subsidiara a Moldovagaz, aflata in proces de insolvabilitate, noteaza mold-street.com