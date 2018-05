Atat de cald in luna mai nu a mai fost inca din 2015. Specialistii spun ca agricultorii risca sa ramana fara roada din cauza secetei. Ce spun meteorologii - VIDEO

"Afecteaza, dar ce sa facem daca nu ploua, trebuie sa ne rugam la Dumnezeu ca sa ne dea ploita."

In lipsa ploilor din cauza temperaturilor ridicate pamantul a crapat ca in mijlocul verii, iar agricultorii se tem ca roada va fi compromisa.

"O sa fie ploaie o sa fie si roada, nu va fi ploaie nu va fi nici roada. -Ce aveti plantat aici? -Varza, pepeni, ardei de toate celea. Daca nu-l uda, se usuca. Pana acum cinci randuri am dat si pana seara in trei."

Oamenii trag nadejde doar la legumele de prin sere, pe care le uda constant. Pe cele din gradina si din camp asteapta sa le ude ploaia.

"Acasa avem puse rosii, castraveti, fasole, cartofi. Seara si dimineata udam. Anul asta se spune ca nu prea vor fi ploi si nu se stie ce o sa fie, ce roada o sa avem. O sa fie scumpe toate."

Pe domnul Mihai din Costesti l-am gasit pe camp, ziua in amiaza mare. Barbatul se plange ca desi are sistem de irigare, arsita este atat de puternica incat se usuca totul imediat, iar asta inseamna cheltuieli in plus.

"Avem mult de lucru cu apa, cu udatul. Poate a da Domnul sa ne ploaie. Nu se dezvolta nu creste. Mult costa sa le udam, se cheltuie multa motorina, lumina. E 12 lei cubul. Motoarele lucreaza zi si noapte. Serile tot cauta udate, caldura foarte tare afecteaza daca nu au apa."

Potrivit meteorologilor, maine se asteapta ploi cu descarcari electrice in toata tara, iar temperaturile vor incepe sa scada.Daca astazi am avut maxime de 31 de grade, maine vor fi doar 26 si vor cadea precipitatii. De luni vremea se raceste si mai mult.

In nord vor fi 21 de grade, iar la Chisinau 22. Astfel de temperaturi se vor mentine pe parcursul intregii saptamani, iar in nordul si centrul tarii va ploua pana joi. In week-end nu vom avea mai mult de 22 de grade. Potrivit site-urilor meteo internationale din 15 mai se va incalzi din nou, astfel ca maximele vor urca iarasi pana la 30 de grade.