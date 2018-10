Ateliere captivante si inovatii surprinzatoare, la cel mai mare festival de tehnologie in capitala. Roboti care mai de care, sisteme de autopilot si rachete care functioneaza pe baza de apa si aer au uimit vizitatorii - VIDEO

Acest tanar ne-a povestit ca este pasionat de tehnologie de cand era mic. Timpul liber si-l petrece in laborator, unde isi pune in aplicare toate ideile care-i vin in cap. In cadrul festivalului de tehnologie, el a prezentat niste rechete, confectionate din peturi de plastic, care zboara pe baza de apa si aer.

Igor FRENCHEA, PARTICIPANT: “ In special eu ma ocup cu aerul si modele de rachete, asta este o jucarie cunoscuta bine, pentru distractiile de vara.- Armata nationala o putem dota cu astfel de rachete?- Doar pentru distractii in timpul liber cred ca.”

Desi sistemele de autopilot pentru automobile au aparut deja de zeci de ani, un grup de studenti de la UTM studiaza in continuare acest mecanism pentru a-l imbunatati. Cu ajutorul unor sensori, ei au adaptat o masina de jucarie sa identifice un traseu colorat cu negru, pe un teren alb improvizat.

Stanislav CUSENSCHI, STUDENT: “ Comanda merge pe baza unui algoritm.- Rolul este ca in primul rans sa aflam cum asta functioneaza inca nu suntem chiar experimentati vrem sa aplicam cunostintele de la universitate si sa participam.”

In cadrul evenimentului a fost etalat si robotul creat de studentii de la UTM, care se numeste Moldova si cu care ei au mers sa reprezinte tara la un concurs international de robotica, desfasurat anul acesta in Mexic.

Andrian BOCANCEA, STUDENT: “ Este un robot construit dintr-un set pe care l-am primit, este construit pentru a efectua operatii pe acest teren, este un joc in care robotul strange cuburi de pe teren si sa le amplaseze, in locuri unde primeste puncte, se controleaza de la jostic. Poti sa faci din el robot aspirator, sau sa stranga lucrurile de jos.”

Evenimentul a fost organizat de organizatia Tekwill si FabLab Chisinau si are ca scop informarea, conectarea si extinderea comunitatii pasionate de tehnologie in Republica Moldova. Festivalul se numeste Chisinau Mini Maker Fair si este la a doua editie.