Atelierele de cofetarie lucreaza la capacitate maxima in prag de Revelion. Ciocolatierii spun ca abia de reusesc sa faca fata comenzilor. Cum arata si cat costa dulciurile pregatite special pentru sarbatorile de iarna - VIDEO

Atelierele de cofetarie au lucrat la capacitate maxima in ajun de sarbatori. Briosele sau torturile prind viata, alaturi de oameni de zapada, Mos Craciun sau cizmulite.

Natalia SOLTAN, ADMINISTRATOR PATISERIE: “Avem o serie vasta de torte cu decor specific pentru sarbatorile de iarna. Cu Mos Craciun, cu un peisaj frumos de iarna. Bineinteles fiecare are gustul lui, cuiva ii place cu mai multa ciocolata, iar cuiva cu mai multa visina.“

Totul tine de iscusinta cofetarului, dar si de dorinta clientilor care au facut comanda.

Natalia SOLTAN, ADMINISTRATOR PATISERIE: “Pandispan alb si cu nucusoara, crema de frisca naturala. -La ce pret este un tort? -Acest tort cu ornare in intregime este in jurul la 160 de lei.”

Si localurile din capitala isi delceteaza clientii cu prajituri deosebite in aceasta perioada. Combinatia dintre cafea si ciocolata alba, iti lasa gura apa.

“Un desert in stil fusion, popular in intreaga lume. Un desert care contine miso pasta in combinatie cu caramela dulce. Un mus cu cafea alba si ciocolata alba.“

In prag de Revelion ciocolatierii spun ca abia de reusesc sa faca fata comenzilor.

Alexandru CEBAN, ADMINISTRATOR: “Avem gustos ciocolata naturala pe baza de unt de cacao, produs natural pentru toate gusturile si varstele. Pentru clientii nostri avem jucarii sub forma de globulet, sub forma de Mos Craciun, sub forma de clopotei.”

Ciocolatele pregatite special pentru Craciun, costa de la cateva zeci de lei si ajung si peste o suta.