Atentie la ce mancati. Cei de la ANSA sustin ca se face abuz de antibiotice la crescatoriile de animale. Responsabilii din sanatate afirma ca din acest motiv, anual, mii de oameni mor in toata lumea - VIDEO

87 la suta din productia animala din tara noastra apartine sectorului privat, sustine ANSA, iar majoritatea producatorilor ar folosi antiobiotice si medicamente fara prescriptia specialistilor.

Vsevolod STAMATE, VICEDIRECTOR ANSA: “Noi depistam in unele cazuri unele reziduri, cum ar metalele grele, pesicide, insecticide. Ele nimeresc in produsele animaliere, prin furaje. Supraveghem tot lantul de introducere in tara a medicamentelor si antiobioticelor, pe segmentele vamale. “

Contactati de Pro TV, cei de la Uniunea Producatorilor din Industria Avicola din Republica Moldova si Asociatia Producatorilor de Lapte nu ne-au oferit vreun raspuns. Intre timp, ANSA anunta ca acestea nu sunt primele cazuri de acest fel, din tara noastra.

In 2008, specialistii au depistat antibiotice in mere si produse apicole, iar din acest motiv, ne-a fost interzis exportul in alte tari, timp de 3 ani. Folosirea gresita si excesiva de antibiotice la animale, dar si alti factori, au dus la aparitia rezistentei la antibiotice la oameni, o problema cu care se confrunta in ultimii ani zeci de state din lume. Moldova nu este o exceptie.

Stela GRIGORAS, MINISTRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: “Avem costuri umane foarte grave si creste numarul deceselor, din aceasta cauza. Antibioticele reprezinta circa 10 la suta dintre toate medicamentele utilizate in Republica Moldova.”

Astfel, an de an, tot mai multi moldoveni recurg la folosirea antibioticelor. Problema este ca pacientii le administreaza fara prescriptia medicilor, in mod excesiv ori, de cele mai multe ori, intrerup tratamentul. Pentru a preveni asemenea cazuri, autoritatile din sanatate inca in martie au emis un ordin prin care au obligat farmacistii sa vanda antiobiotice doar cu reteta medicului de familie.

Chiar si asa, pana acum au fost comise numeroase incalcari, iar cel putin 5 farmacisti au primit procese verbale pentru comercializarea gresita a acestor preparate. Astazi, Ministerul Sanatatii a anuntat despre lansarea unei campanii de informare despre rezistenta la antibiotice, lansand un spot video.

Anual, peste 380 de mii de persoane din Uniunea Europeana se imbolnavesc cu infectii rezistente la antibiotice, iar 25 de mii de oameni mor din aceasta cauza.