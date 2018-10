O femeie din capitala isi cauta disperata fiica sa in varsta de 9 ani: a iesit din casa si nu s-a mai intors - FOTO

Potrivit politiei, tanara a iesit ieri in curtea blocului si nu s-a mai intors acasa. Nimeni nu stie unde s-ar afla si ce s-ar fi intamplat cu ea.

Mama copilei cere ajutorul oamenilor pentru a o gasi. Aceasta spune ca minora are ochii de culoare caprui si poarta ochelari. Parul fetei este de culoare saten. Copila are o inaltime de 1,30 m. In momentul in care a disparut aceasta era imbraca in hanorac de culoare verde-militar, colanti gri si incaltata in adidasi de culoare violet.