Daca ati decis sa plecati in vacanta cu microbuzul sau autocarul si va trebui sa treceti postul vamal "Palanca", trebuie sa stiti asta

Raisa NOVIȚCHI, OFIȚER DE PRESĂ POLIȚIA DE FRONTIERĂ: “In Palanca se circula pe doua benzi, intrare si iesire, dat fiind faptul ca se afla in constructie. La Tudora este amenajata special o banda pentru astfel de tipuri de vehicule. In toate punctele numarul angajatilor este marit, este pusa la dispozitie si tehnica portativa de citire a documentelor."

O decizie in acest sens a fost luata in urma unei sedinte la care au participat autoritatile de frontiera si vamale din Republica Moldova si Ucraina. Acestea vor sa reduca timpul de asteptare in perioada estivala intrucat fluxul de pasageri creste in weekend cu 35 la suta. Propunerea urmeaza sa fie aprobata in urmatoarele zile si va fi aplicata cel mai probabil pana in luna octombrie.