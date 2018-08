Atentie soferi. Inspectoratul National de Patrulare a decis sa dubleze numarul agentilor pe soselele din tara. Vezi care este motivul

Astfel, potrivit unui comunicat al INP, in ultimele 4 zile, au fost inregistrate peste 4 mii de incalcari rutiere. Tot in aceasta perioada, peste 2 500 de soferi au fost depistati sofand cu viteza excesiva pe drumurile din tara, iar 42 de conducatori auto au fost depistati in stare de ebrietate la volan. Timp de 4 zile in tara au avut loc 30 de accidente rutiere grave, soldate cu 1 persoana decedata si 39 traumatizate.