Atentie, soferi! Ceata si carosabilul alunecos va poate crea probleme, astazi

Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca, la aceasta ora pe unele trasee din tara se circula in conditii de ceata si carosabil alunecos.

Astfel, INP recomanda soferilor sa manifeste prudenta sporita la volan, sa adapteze viteza de deplasare conditiilor de drum, sa nu se angajeze in depasiri riscante, sa mareasca distanta in mers, intre autovehicule, si sa foloseasca luminile de ceata impreuna cu cele de intâlnire. De asemenea, in conditiile unui carosabil alunecos, pe langa reducerea vitezei, este necesar sa nu franeze sau sa vireze brusc si sa utilizeze, cu precadere, frana de motor.

Totodata, pietonii sunt rugati sa traverseze strada pe marcajul pietonal si sa astepte transportul public pe trotuar sau pe refugiile special amenajate.